Агрегаторы такси рассказали, почему из-за инициативы чиновников вырастут тарифы

Что хотят власти
Московский департамент транспорта предложил дать перевозчикам право самим определять стоимость поездок на такси (сейчас их диктуют агрегаторы). Предполагается, что перевозчики станут отправлять свои тарифы агрегаторам, а те будут публиковать их в открытом доступе. Поправки в закон о такси уже отправили в Госдуму, пишет «Российская газета».
Что говорят агрегаторы
Популярные в Алтайском крае сервисы «Максим», «Везет» и «Яндекс.Такси» выступили с совместным заявлением. Если закон изменят, о
прозрачности цен и быстрой подаче машины можно будет забыть, считают они. Агрегаторы объясняют: предлагаемая стоимость поездки — основа работы онлайн-сервисов. Именно это позволяет передавать заказ ближайшему свободному водителю и сокращать время подачи машины и формировать понятную стоимость поездки.
Если запретить агрегаторам формировать тариф, то заказы будут получать те водители, которые предложат наименьшую цену, но при этом они могут находиться в нескольких десятках километров от пассажиров. Следовательно, холостой пробег машин значительно вырастет, и со временем увеличится средняя цена поездки.
Сервисы предполагают, что такси станет недоступным, падение спроса оставит десятки тысяч водителей без работы, а российский рынок такси в своем развитии будет отброшен на 15 лет назад.