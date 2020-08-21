Ак Барс Банк поддержал акцию Ростуризма по возврату части средств за туры по России

При этом с 14 по 28 августа 2020 года карта «Мир» выпускается без взимания комиссии за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия.
Оформить карту можно в офисах Ак Барс Банка.
Для возврата части потраченных средств необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир».
В акцию включены пакетные туры и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно, сроком не менее 5 дней 4 ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей.
ПАО «АК БАРС» БАНК
Ген.лицензия ЦБ РФ #2590 от 12.08.2015.