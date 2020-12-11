Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
20

АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Европлан» и ее облигаций на уровне А+

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг автолизинговой компании «Европлан» на уровне A+ с прогнозом «Стабильный». Рейтинг А+ подтвержден для выпусков облигаций компании серий БО-03, БО-05, БО-06, БО-08.

Логотип.
Логотип.
Источник: АО «ЛК «Европлан»

Кредитный рейтинг компании был повышен до уровня А+ в прошлом, 2019 году, и в текущем 2020 году, компания сумела удержать этот высокий уровень. Согласно отчету аналитиков АКРА: «Сильный бизнес-профиль „Европлана“ характеризуется высоким качеством корпоративного управления и риск-менеджмента, уровень которого в течение длительного периода способствует эффективной реализации стратегии и достижению высоких результатов по сравнению с лизинговыми компаниями схожего профиля».

Кроме того, в отчете агентства перечислены следующие факторы, которые позволили подтвердить рейтинг «Европлана»:

  • устойчивая позиция «Европлана» по капиталу: высокий уровень показателя достаточности капитала — 17,8% на 30.09.2020 (по методике АКРА), сильная способность компании к генерации капитала без внешних вливаний;
  • высокое качество лизингового портфеля, в котором доля проблемной задолженности сохраняется на уровне всего 0,03% портфеля;
  • низкая потребность «Европлана» в рефинансировании текущих обязательств на горизонте 24 месяцев.

Александр Михайлов,
генеральный директор ЛК «Европлан»:

— Очень важно, что некоторые рейтинговые агентства справедливо оценивают самостоятельную, без поддержки извне, кредитоспособность и платёжеспособность эмитентов, выделяют объективные характеристики их успешности в бизнесе. «Европлан» много лет лидирует в российском автолизинге, отличается недостижимой для многих игроков рынка прозрачностью, независимым подходом к решению бизнес-задач, особой корпоративной культурой и взаимовыгодным подходом к работе с клиентами, партнерами и инвесторами. Мы рады, что это приносит результаты. В непростом 2020 году наше полагание на свои силы и команду, консервативный подход к риск-менеджменту и управлению своими средствами помогли нам наращивать финансирование наших клиентов и своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства без единого рубля и дня отсрочек.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость