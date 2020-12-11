АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Европлан» и ее облигаций на уровне А+

Кредитный рейтинг компании был повышен до уровня А+ в прошлом, 2019 году, и в текущем 2020 году, компания сумела удержать этот высокий уровень. Согласно отчету аналитиков АКРА: «Сильный бизнес-профиль „Европлана“ характеризуется высоким качеством корпоративного управления и риск-менеджмента, уровень которого в течение длительного периода способствует эффективной реализации стратегии и достижению высоких результатов по сравнению с лизинговыми компаниями схожего профиля».

Кроме того, в отчете агентства перечислены следующие факторы, которые позволили подтвердить рейтинг «Европлана»:

устойчивая позиция «Европлана» по капиталу: высокий уровень показателя достаточности капитала — 17,8% на 30.09.2020 ( по методике АКРА), сильная способность компании к генерации капитала без внешних вливаний;

по методике АКРА), сильная способность компании к генерации капитала без внешних вливаний; высокое качество лизингового портфеля , в котором доля проблемной задолженности сохраняется на уровне всего 0,03% портфеля;

в котором доля проблемной задолженности сохраняется на уровне всего 0,03% портфеля; низкая потребность «Европлана» в рефинансировании текущих обязательств на горизонте 24 месяцев.

Александр Михайлов,

генеральный директор ЛК «Европлан»: