АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Европлан» и ее облигаций на уровне А+

Кредитный рейтинг компании был повышен до уровня А+ в прошлом, 2019 году, и в текущем 2020 году, компания сумела удержать этот высокий уровень. Согласно отчету аналитиков АКРА: «Сильный бизнес-профиль „Европлана“ характеризуется высоким качеством корпоративного управления и риск-менеджмента, уровень которого в течение длительного периода способствует эффективной реализации стратегии и достижению высоких результатов по сравнению с лизинговыми компаниями схожего профиля».
Кроме того, в отчете агентства перечислены следующие факторы, которые позволили подтвердить рейтинг «Европлана»:
- устойчивая позиция «Европлана» по капиталу: высокий уровень показателя достаточности капитала — 17,8%
на 30.09.2020(по методике АКРА), сильная способность компании к генерации капитала без внешних вливаний;
- высокое качество лизингового портфеля, в котором доля проблемной задолженности сохраняется на уровне всего 0,03% портфеля;
- низкая потребность «Европлана» в рефинансировании текущих обязательств на горизонте 24 месяцев.
Александр Михайлов,
генеральный директор ЛК «Европлан»:
— Очень важно, что некоторые рейтинговые агентства справедливо оценивают самостоятельную, без поддержки извне, кредитоспособность и платёжеспособность эмитентов, выделяют объективные характеристики их успешности в бизнесе. «Европлан» много лет лидирует в российском автолизинге, отличается недостижимой для многих игроков рынка прозрачностью, независимым подходом к решению бизнес-задач, особой корпоративной культурой и взаимовыгодным подходом к работе с клиентами, партнерами и инвесторами. Мы рады, что это приносит результаты. В непростом 2020 году наше полагание на свои силы и команду, консервативный подход к риск-менеджменту и управлению своими средствами помогли нам наращивать финансирование наших клиентов и своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства без единого рубля и дня отсрочек.