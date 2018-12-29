АКРА повысило кредитный рейтинг «Европлана» и его облигаций до А (RU)

Ключевым фактором повышения рейтинга стал рост оценки бизнес-профиля компании, вызванный изменением качества корпоративного управления и риск-менеджмента, уровень которого в течение длительного периода способствует эффективной реализации стратегии и достижению высоких результатов по сравнению с лизинговыми компаниями схожего профиля

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг автолизинговой компании «Европлан» до уровня A (RU) со «стабильным» прогнозом. До аналогичного уровня также повышен кредитный рейтинг облигаций компании серии БО-08.

Как отмечают ведущие аналитики АКРА, ключевым фактором повышения рейтинга стал рост оценки бизнес-профиля компании, вызванный изменением качества корпоративного управления и риск-менеджмента, уровень которого в течение длительного периода способствует эффективной реализации стратегии и достижению высоких результатов по сравнению с лизинговыми компаниями схожего профиля.

Кроме того, повышение рейтинга произошло благодаря:

устойчивой позиции «Европлана» по капиталу — наличие у компании значительного буфера абсорбции убытков , а также сильной способностью к генерации капитала без внешних вливаний;

а также сильной способностью к генерации капитала без внешних вливаний; сильной оценке риск-профиля за счёт высокого качества лизингового портфеля;

умеренно диверсифицированной структуре фондирования;

комфортной позиции по ликвидности , обусловленной способностью и возможностью компании оперативно реагировать на тенденции в экономике в части изменения платёжеспособного спроса.

Александр Михайлов,

генеральный директор «Европлана»:

Повышение рейтинга «Европлана» от ведущего российского рейтингового агентства особенно символично в конце очередного успешного бизнес-года для нашей компании. Мы благодарны нашим клиентам и партнёрам за доверие и эффективную совместную работу в 2018 году. И рады за инвесторов в наши облигации, которые выигрывают от повышения рейтинга компании.

Напомним, что впервые «Европлан» получил кредитный рейтинг от АКРА в декабре 2017 года: A-(RU), прогноз «стабильный». Кроме того, в июле 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по результатам ежегодного обязательного пересмотра также повысило рейтинг «Европлана» с уровня «ВВ-" до уровня «ВВ», прогноз «стабильный».

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) учреждено в 2015 году. Агентство осуществляет деятельность в соответствии с новейшими регулятивными требованиями и своей основной задачей видит обеспечение российского рынка качественным рейтинговым продуктом.

Автолизинговая компания «Европлан» оказывает полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники как для физических, так и для юридических лиц. Основана в 1999 году. Сегодня офисная сеть «Европлана» охватывает более 70 регионов России. За всё время число лизингополучателей компании превысило 79 тысяч, а количество заключённых договоров — 286 тысяч. «Европлан» входит в топ-15 автолизинговых компаний Европы и является многолетним лидером автолизинга среди компаний России.