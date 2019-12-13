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АКРА повысило кредитный рейтинг «Европлана» и его облигаций до А+(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг автолизинговой компании «Европлан» до уровня A+(RU) с прогнозом «Стабильный».

Источник: АО «ЛК «Европлан»

Повышение кредитного рейтинга АО «ЛК «Европлан» обусловлено изменением оценки фактора «Фондирование и ликвидность» в сторону повышения. Аналитики агентства отмечают возможность своевременного погашения компанией имеющегося долга и его обслуживания даже в условиях гипотетического отсутствия нового бизнеса. В релизе АКРА отмечается: «ЛК „Европлан“ способна оперативно реагировать на смену экономических тенденций в части изменения платежеспособного спроса на предлагаемые предметы лизинга».

Среди других положительных факторов эксперты отмечают:

  • Сильный бизнес-профиль: высокая диверсификация лизингового портфеля по клиентам (на 30 крупнейших клиентов приходится не более 8% лизингового портфеля), существенная концентрация на предметах лизинга (легковой и грузовой автотранспорт формирует 91% портфеля).
  • Устойчивую позицию «Европлана» по капиталу: высокий уровень показателя достаточности капитала — 17,6% на 30.09.2019 (по методике АКРА), сильная способность компании к генерации капитала без внешних вливаний.
  • Сильную оценку риск-профиля: лизинговый портфель высокого качества, доля NPL90+ составляет всего 0,03% портфеля.

Рейтинг А+ присвоен также выпускам облигаций «Европлана» серий БО-08, БО-05, БО-06, БО-03.

Александр Михайлов,
генеральный директор ЛК «Европлан»:

Увеличение рейтинга нашей компании — лидера российского автолизинга — очень важно и для держателей наших облигаций, и для рынка лизинга в целом. Высокие рейтинги повышают доверие к игрокам нашего сектора, делают фондирование более доступным, а значит, развивают лизинговую отрасль.

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