АКРА повысило кредитный рейтинг «Европлана» и его облигаций до А+(RU)

Повышение кредитного рейтинга АО «ЛК «Европлан» обусловлено изменением оценки фактора «Фондирование и ликвидность» в сторону повышения. Аналитики агентства отмечают возможность своевременного погашения компанией имеющегося долга и его обслуживания даже в условиях гипотетического отсутствия нового бизнеса. В релизе АКРА отмечается: «ЛК „Европлан“ способна оперативно реагировать на смену экономических тенденций в части изменения платежеспособного спроса на предлагаемые предметы лизинга».