АКРА повысило кредитный рейтинг «Европлана» и его облигаций до А+(RU)

Повышение кредитного рейтинга АО «ЛК «Европлан» обусловлено изменением оценки фактора «Фондирование и ликвидность» в сторону повышения. Аналитики агентства отмечают возможность своевременного погашения компанией имеющегося долга и его обслуживания даже в условиях гипотетического отсутствия нового бизнеса. В релизе АКРА отмечается: «ЛК „Европлан“ способна оперативно реагировать на смену экономических тенденций в части изменения платежеспособного спроса на предлагаемые предметы лизинга».
Среди других положительных факторов эксперты отмечают:
- Сильный бизнес-профиль: высокая диверсификация лизингового портфеля по клиентам (на 30 крупнейших клиентов приходится не более 8% лизингового портфеля), существенная концентрация на предметах лизинга (легковой и грузовой автотранспорт формирует 91% портфеля).
- Устойчивую позицию «Европлана» по капиталу: высокий уровень показателя достаточности капитала — 17,6%
на 30.09.2019(по методике АКРА), сильная способность компании к генерации капитала без внешних вливаний.
- Сильную оценку риск-профиля: лизинговый портфель высокого качества, доля NPL90+ составляет всего 0,03% портфеля.
Рейтинг А+ присвоен также выпускам облигаций «Европлана» серий БО-08, БО-05, БО-06, БО-03.
Александр Михайлов,
генеральный директор ЛК «Европлан»:
Увеличение рейтинга нашей компании — лидера российского автолизинга — очень важно и для держателей наших облигаций, и для рынка лизинга в целом. Высокие рейтинги повышают доверие к игрокам нашего сектора, делают фондирование более доступным, а значит, развивают лизинговую отрасль.