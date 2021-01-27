Акции компании Европлан на автомобили Kia.

В новом году компания Европлан — многолетний лидер автолизинга в России — предлагает специальные условия приобретения популярных моделей одной из самых востребованных в нашей стране марок авто — Kia .

Новый Kia Sorento от 24 000 рублей в месяц в «Европлане»

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает специальные условия на новый Kia Sorento. Автомобиль доступен в лизинг с выгодой до 6,5%. Клиенты «Европлана» могут выбрать удобный способ финансирования:

С минимальным ежемесячным платежом — от 24 000 рублей при рекомендованной стоимости от 2 149 900 рублей.

Авансом от 0%.*

Удорожанием от 0%.

Kia Sorento можно оформить в лизинг на срок от 12 до 60 месяцев.

Kia Sorento — автомобиль для тех, кто предпочитает нестандартные решения и комфорт. Обновленный дизайн автомобиля и салон, использование передовых технологий сделают поездки яркими и удобными.

При приобретении новинки в лизинг в «Европлане» клиент получит сертификат на бесплатное прохождение от одного до трех ТО. Количество ТО зависит от срока договора лизинга.

Новый Kia Rio от 9700 рублей в месяц в «Европлане»

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает оформить в лизинг новый Kia Rio с выгодой до 6,5%.

Новый Kia Rio стал еще удобнее, практичнее и ярче. Автомобиль, созданный специально для России, а значит, готовый к эксплуатации в любых погодных условиях: с набором «Теплые опции» не страшны лютые стужи и летний зной. В салоне автомобиля есть все необходимое для безопасности водителя и пассажиров: передние и задние парковочные датчики, круиз-контроль с ограничением скорости, интегрированная система контроля устойчивости, система отслеживания давления в шинах, система контроля торможения на поворотах, система помощи при старте на подъеме.

Новый Kia Rio доступен в лизинг в «Европлане» с минимальным ежемесячным платежом — от 9 700 рублей и авансом от 0%.** Также при оформлении в лизинг данного автомобиля клиенты получат бесплатное ТО — от одного до трех. Сертификат на прохождение ТО выдается при приобретении Kia Rio.

* Ежемесячный платеж от 24 324 руб.: аванс — 47,04% от цены техники, срок лизинга — 60 месяцев, переплата за финансирование —3,94%.

Аванс от 0%: ежемесячный платеж от 46 697 руб., срок лизинга — 60 месяцев, удорожание 7,15%. Удорожание 0%: аванс — 47,04% от цены техники, срок лизинга 12 месяцев, ежемесячный платеж от 87 768 руб.

Расчеты приведены в рублях для автомобиля Kia Sorento Prime с рекомендованной ценой от 2 149 900 руб.

** Ежемесячный платеж от 9 756 руб.: аванс — 49% от цены техники, срок лизинга — 60 месяцев, удорожание — 3,93%. Аванс от 0%: ежемесячный платеж от 18 930 руб., срок лизинга — 60 месяцев, удорожание — 7,41%. Расчеты приведены в рублях для автомобиля Kia Rio с рекомендованной ценой от 849 900 руб. и выкупным платежом — 1000 руб. от цены техники руб.