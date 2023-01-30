30 января
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Потребитель

Акция «Кэшбек за оплату коммунальных услуг картой «МИР» в личном кабинете продлена до 2024 года

АО «Алтайэнергосбыт» совместно с национальной платёжной системой продлили на весь 2023 год акцию «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир» при оплате в личном кабинете клиента.

АКЦИЯ «КЕШБЭК ЗА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ КАРТОЙ «МИР».
АКЦИЯ «КЕШБЭК ЗА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ КАРТОЙ «МИР».
Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

До 31 декабря 2023 года все пользователи личного кабинета АО «Алтайэнергосбыт» и мобильного приложения «Мой Алтайэнергосбыт» могут получать денежное поощрение в размере 1% от любой суммы оплаты коммунальных услуг, совершенной картой «Мир».

Чтобы принять участие в акции необходимо:

Зарегистрировать банковскую карту «Мир» в программе лояльности и активировать акцию до оплаты услуг одним из способов:

Оплачивать коммунальные услуги картой «Мир» в личном кабинете АО «Алтайэнергосбыт» на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».

Кешбэк возвращается обратно на карту.

Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».

Срок проведения акции с 15.06.2022 по 31.12.2023 г.

Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://privetmir.ru/promo/ghkh/oplachivayte-scheta-altayenergosbyta-s-keshbekom-po-karte-mir/.

* Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).

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