Акция «Кэшбек за оплату коммунальных услуг картой «МИР» в личном кабинете продлена до 2024 года

До 31 декабря 2023 года все пользователи личного кабинета АО «Алтайэнергосбыт» и мобильного приложения «Мой Алтайэнергосбыт» могут получать денежное поощрение в размере 1% от любой суммы оплаты коммунальных услуг, совершенной картой «Мир».
Чтобы принять участие в акции необходимо:
Зарегистрировать банковскую карту «Мир» в программе лояльности и активировать акцию до оплаты услуг одним из способов:
- на сайте «Привет, мир«;
- в Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (доступно для бесплатного скачивания на платформах App Store и Google Play).
Оплачивать коммунальные услуги картой «Мир» в личном кабинете АО «Алтайэнергосбыт» на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».
Кешбэк возвращается обратно на карту.
Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».
Срок проведения акции
Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://privetmir.ru/promo/ghkh/oplachivayte-scheta-altayenergosbyta-s-keshbekom-po-karte-mir/.
* Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).
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