Акция от АО «Алтайэнергосбыт»: оплати электроэнергию в ноябре и выиграй приз

Оплатите все имеющиеся долги за электроэнергию, пеню, и внесите авансовый платёж за ноябрь 2019 года до 30 ноября 2019 года.
Тогда достаточно внести авансовый платёж за электроэнергию за ноябрь 2019 года до 30 ноября 2019 года.
До 30 ноября, но важно учесть прогнозируемое потребление электроэнергии до конца ноября. Например, если вы платите 25 ноября, то помимо долгов и пени, нужно оплатить уже потреблённые в ноябре кВт/ч и прогнозируемый остаток (5 дней).
Да, примет при выполнении всех условий. АИИСКУЭ передаёт показания концом месяца — 30 ноября. Даже если 1 декабря контролёр проверит показания, хотя плюс этой системы именно в автоматизации процесса, не требующего обходов, всё равно зафиксируются показания 1 декабря декабрём 2019 года.
Погасить долги за электроэнергию и внести авансовый платёж за ноябрь 2019 года можно любым удобным способом:
— с помощью банковской карты в сервисе «Личный кабинет клиента» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильных приложениях сервиса, доступных для скачивания в Play Market и Apple Store;
- через отделения и устройства самообслуживания ПАО «Сбербанк», а также с помощью электронного сервиса «Сбербанк Онлайн»;
- через отделения иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город»;
- через отделения АО «Почта России»;
- в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт»;
- в пунктах приёма платежей ООО «Телекомсервис» (Республика Алтай).
Определение счастливых обладателей призов будет проведено в Барнауле в офисе АО «Алтайэнергосбыт» в присутствии представителей средств массовой информации и общественности 30 января 2020 года.
Победители будут определены с помощью интернет-генератора случайных цифр, который сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентов, выполнивших все условия акции.
Результаты (номера лицевых счетов победителей) будут опубликованы на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» 5 февраля 2020 года. Кроме того, с победителями обязательно свяжутся специалисты из обслуживающих клиентских офисов компании, расскажут где и как забрать приз.
Получить свой приз можно в клиентском офисе АО «Алтайэнергосбыт», обслуживающем клиента-победителя с 6 февраля по 10 марта 2020 года.
Подробная информация об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт».