Постоянным участникам акции мы подарим дополнительно бонусными баллами 0,1% от зачисленной суммы (или от стоимости переведенных активов).
Накопленные бонусные баллы в любой момент можно потратить на подарки на специально разработанной витрине вознаграждений. Список категорий товаров огромен: бытовая техника, электроника, книги, детские товары, сертификаты на различные услуги.
Если бонусных баллов для оплаты товара не хватит, вы можете доплатить разницу банковской картой.
И конечно же, как всегда, действует особое предложение для новых клиентов — в течение месяца мы будем возвращать 50% от комиссии за сделки баллами на бонусный счет и предоставим бесплатный доступ ко всем обучающим материалам и видеокурсам на нашем сайте.
Акция продлится с 17 августа до 30 сентября.
Для участия нужно сделать всего четыре шага:
- Оставить заявку на участие в акции.
- Зачислить активы или ценные бумаги на брокерский счет или ИИС.
- Прислать скан/фотографию действующего брокерского договора с любым российским брокером, кроме АО «Открытие Брокер», либо брокерский отчёт, датированный не ранее начала и не позднее окончания срока проведения акции, на адрес marketing@open.ru.
- Стать участником программы лояльности «O. InveStore!».
Андрей Шалаев,
директор филиала «Открытие Брокер» в Барнауле:
Акция «Тёплый приём» — в полном соответствии с названием — была очень тепло встречена инвесторами в прошлом году и получила самые положительные отзывы. Для нас эта акция —прекрасная возможность подчеркнуть заботу о наших клиентах. «Тёплый приём» —отличный шанс для начинающих инвесторов сделать первые шаги на рынке. В течение первого месяца мы не только вернем на счет бонусными баллами 50% от комиссий за сделки, но и откроем доступ ко всем нашим обучающим видеоматериалам, в которых есть ответ практически на любой вопрос новичков инвестиционного рынка.
Выбирайте «Открытие Брокер» — инвестируйте, зарабатывайте и возвращайте кэшбек в рамках нашей программы лояльности «O. InveStore!». Участвуйте в акции «Тёплый приём» и получайте дополнительные бонусные баллы!
Пресс-служба АО «Открытие Брокер»