Акция ВБРР «Ставка мечты» для выгодной ипотеки

Клиенты ВБРР могут получить скидку от 0,1% до 0,3%* к базовой ставке по программам ипотечного кредитования «Ипотека. Новостройка», «Ипотека. Готовое жилье», «Рефинансирование ипотеки» с 1 марта по 31 декабря 2021 года (включительно) при приобретении недвижимости у ключевых партнеров банка, при этом на момент выдачи сумма кредита должна составлять от 8 до 40 млн руб. при приобретении недвижимости на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и от 4 до 40 млн руб. для недвижимости на территории иных регионов РФ. Ставка по ипотеке в рамках акции может составить от 7,6% до 11,2% годовых* (в зависимости от программы кредитования).

С условиями акции можно ознакомиться на сайте ВБРР. Представленная информация носит справочный характер, не является публичной офертой, действительна с 01.03.2021.

* Скидка не применима к программам: «Семейная ипотека», «Ипотека с субсидированной ставкой», «Приобретение недвижимости в строящихся объектах у застройщика ГК ПИК ООО «Специализированный застройщик «Лихоборы»». Валюта кредита: рубли РФ. С рок кредита: от 3 до 30 лет. Возможны дополнительные расходы по государственной регистрации сделки, оценке недвижимости, оплате услуг нотариуса, страхованию. Комиссии отсутствуют. Базовые процентные ставки (в % годовых, в зависимости от категории клиента, размера первоначального взноса, программы и условий кредитования): от 7,9% до 11,3% годовых при наличии всех видов страхования: обязательное — имущественное (риски повреждения, утраты / гибели недвижимости), по желанию заемщика — личное (страхование жизни и здоровья), титульное (страхование риска потери или ограничения права собственности — если применимо). При отсутствии какого-либо вида страхования ставка по кредиту увеличивается на 1 процентный пункт за каждый вид страхования соответственно. Условия кредитования для конкретного заемщика определяются банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. Диапазон полной стоимости кредита: 8,086% - 16,192%.

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