Акция «Выгодная осень» с «Алтайским источником»

С 30.09.2019 по 30.11.2019 в «Алтайском источнике» можно очень выгодно приобрести оборудование для воды со скидкой — 15% : Кулеры

Помпы механические

Держатели стаканов на магните

Держатели стаканов на шурупах

Например, есть очень доступные модели кулеров за 2550 р, а также выгодная цена на помпы — 510 р .

Модели оборудования и цены

Акция «Выгодная осень». Иллюстрация: «Алтайский источник»

Подробности по тел: 570−570 (служба доставки «Алтайский источник»)

Акция действует для физических и юридических лиц.

Справка

Питьевая артезианская вода «Алтайский источник» — полноценная по макроэлементному составу, предназначена для ежедневного употребления без ограничений по состоянию здоровья, возрасту, уровням физической нагрузки, а также для приготовления чая, кофе и другой пищи. Это продукт, в котором природная сила и чистота Алтая сохранены в своем первозданном виде и призваны служить укреплению здоровья жителей региона.

«Алтайский источник» — это природный дар Алтая, вода, которая отвечает самым высоким стандартам, сбалансирована по солевому составу и подходит для ежедневного употребления. Ее можно заказать в бутылях 19 л. домой или в офис. Высокое качество воды подтверждается сертификатами. «Алтайский источник» — источник жизни!