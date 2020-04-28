Актуальные виды плитки в 2020 году: что прогнозируют дизайнеры

По прогнозу экспертов, трендом 2020 года станет плитка «несовершенного» дизайна, напоминающая изделия ручной работы: с грубой текстурой, неровными краями, неоднородностью цвета или слегка состаренная. Такие приемы оформления подчеркнут уникальность поверхности, подарят приятное ощущение обжитого пространства и намекнут на ваш изысканный вкус.
Органично и стильно будут смотреться модели разного формата в одной композиции. Комбинирование мелкой и крупной керамики оживляет пространство и вместе с тем сохраняет сдержанность интерьера. Данный способ декорирования подходит для комнат любого размера, поскольку способен скорректировать его пропорции.
Как правило, в интерьере редко встречаются «вечные» тренды, не теряющие своей популярности год за годом, но геометрия неизменно остается музой дизайнеров с того самого момента, когда миру была открыта красота простых форм и строгих линий. Добавит праздника в повторяющиеся мотивы ромбов и квадратов роскошь ар-деко. Ожидается, что в 2020 году этот стиль станет одним из ведущих.
Как следствие, не останется без внимания плитка нестандартных геометрических форм, например в виде неправильных многоугольников или кругов. Интересным решением для такого покрытия станет цветная затирка. Даже самая скромная керамика, по словам дизайнеров, будет смотреться смело, модно и неожиданно благодаря контрастным швам. Что касается гаммы, то с этим вопросом нам предлагают обратиться к палитре интерьеров 1980-х, когда в противоположность ярким абстракциям использовались спокойные пастельные тона.
Характер интерьера меняется вместе со временем, но это не помешает многим применяемым в прошлом видам плитки занять почетное место в дизайнах этого года. В частности, простая и привычная модель «метро», мелкая мозаика, инкрустированная цветными глинами энкаустическая керамика, а также запоминающийся пестрой текстурой терраццо.
Еще одна из главных тенденций этого года — забота об окружающей среде. По возможности мастера стараются использовать биоматериалы, внешний вид которых прекрасно воссоздают экологичные керамика и керамогранит. Наиболее востребованной является плитка под дерево, обладающая более высокими эксплуатационными характеристиками, нежели натуральный прототип. Немаловажно, что такая имитация позволяет сохранить не только легкие нашей планеты, но и бюджет того, кто выбрал в качестве покрытия именно плитку.
В цветовом решении в этом году будут преобладать зеленые оттенки — от мятного до травянисто-зеленого. Они настраивают эмоциональную связь с природой, включая ее в нашу искусственную среду, успокаивают и расслабляют вечером, дарят энергию утром. Эта гамма утвердит себя в любой части дома, независимо спальня это или прихожая. А вот для кухни прогнозируют еще и черный цвет. Поэтому дизайнеры ожидают возвращение в интерьер темной плитки с различными видами отделки. Чтобы пространство не выглядело мрачно, эксперты советуют сделать акцент на элементах декора с золотистым и медным покрытием.
Фото взяты с сайта keramogranit.ru