Актуальные виды плитки в 2020 году: что прогнозируют дизайнеры

Обновляя дизайн помещения, мы стремимся создать атмосферу уюта, поэтому добавляем элементы, способные превратить наше жилье не просто в коробку с окнами, а в место, куда хочется возвращаться. Для того чтобы обеспечить в доме максимальный комфорт, кроме визуализации следует также учитывать практичность новой обстановки. А она во многом зависит от типа отделочного материала. По этой причине эксперты считают, что первые шаги при подготовке к ремонту должны быть сосредоточены именно на выборе покрытия.

Плитка 41ZERO42 «PAPER PRO» с рисунком «под обои».

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Плитка FUTURA ( 41ZERO42).

Современный рынок предлагает массу различных материаловно одним из самых популярных по-прежнему остается плитка. Преимущества этого типа облицовки неоспоримыведь керамика отличается прочностьюэкологичностьюизносостойкостью и простотой в уходе. Каждый год производители выпускают новые моделипоражающие своим разнообразием. Чтобы сориентироваться среди множества вариантовобратите внимание на советы профессионалови вы обязательно вдохновитесь создать модный интерьеркоторый сохранит свою актуальность в течение долгих лет.

По прогнозу экспертов, трендом 2020 года станет плитка «несовершенного» дизайна, напоминающая изделия ручной работы: с грубой текстурой, неровными краями, неоднородностью цвета или слегка состаренная. Такие приемы оформления подчеркнут уникальность поверхности, подарят приятное ощущение обжитого пространства и намекнут на ваш изысканный вкус.

Плитка Майолика от Тау керамика.

Органично и стильно будут смотреться модели разного формата в одной композиции. Комбинирование мелкой и крупной керамики оживляет пространство и вместе с тем сохраняет сдержанность интерьера. Данный способ декорирования подходит для комнат любого размера, поскольку способен скорректировать его пропорции.

Плитка ART NOUVEAU ( Equipe Ceramicas).

Как правило, в интерьере редко встречаются «вечные» тренды, не теряющие своей популярности год за годом, но геометрия неизменно остается музой дизайнеров с того самого момента, когда миру была открыта красота простых форм и строгих линий. Добавит праздника в повторяющиеся мотивы ромбов и квадратов роскошь ар-деко. Ожидается, что в 2020 году этот стиль станет одним из ведущих.

Плитка RHOMBUS WALL ( Equipe Ceramicas).

Как следствие, не останется без внимания плитка нестандартных геометрических форм, например в виде неправильных многоугольников или кругов. Интересным решением для такого покрытия станет цветная затирка. Даже самая скромная керамика, по словам дизайнеров, будет смотреться смело, модно и неожиданно благодаря контрастным швам. Что касается гаммы, то с этим вопросом нам предлагают обратиться к палитре интерьеров 1980-х, когда в противоположность ярким абстракциям использовались спокойные пастельные тона.

Керамогранит для пола и стен.

Характер интерьера меняется вместе со временем, но это не помешает многим применяемым в прошлом видам плитки занять почетное место в дизайнах этого года. В частности, простая и привычная модель «метро», мелкая мозаика, инкрустированная цветными глинами энкаустическая керамика, а также запоминающийся пестрой текстурой терраццо.

Плитка Терраццо.

Еще одна из главных тенденций этого года — забота об окружающей среде. По возможности мастера стараются использовать биоматериалы, внешний вид которых прекрасно воссоздают экологичные керамика и керамогранит. Наиболее востребованной является плитка под дерево, обладающая более высокими эксплуатационными характеристиками, нежели натуральный прототип. Немаловажно, что такая имитация позволяет сохранить не только легкие нашей планеты, но и бюджет того, кто выбрал в качестве покрытия именно плитку.

Плитка BELICE ( Vives Ceramica).

В цветовом решении в этом году будут преобладать зеленые оттенки — от мятного до травянисто-зеленого. Они настраивают эмоциональную связь с природой, включая ее в нашу искусственную среду, успокаивают и расслабляют вечером, дарят энергию утром. Эта гамма утвердит себя в любой части дома, независимо спальня это или прихожая. А вот для кухни прогнозируют еще и черный цвет. Поэтому дизайнеры ожидают возвращение в интерьер темной плитки с различными видами отделки. Чтобы пространство не выглядело мрачно, эксперты советуют сделать акцент на элементах декора с золотистым и медным покрытием.

Плитка GRANDIOSA ( Ceramiche Brennero).

Фото взяты с сайта keramogranit.ru