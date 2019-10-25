Актуально для АПК. Сибирская аграрная неделя

С 27 по 29 ноября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится крупнейшая за Уралом международная агропромышленная выставка « Сибирская аграрная неделя » и IV Новосибирский агропродовольственный форум.

Ведущие производители и поставщики России, дальнего и ближнего зарубежья продемонстрируют современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, инновационные технологии в сельском хозяйстве.

Елена Сайгашова,

исполнительный директор ООО «Сибирская выставочная компания», руководитель агропромышленной выставки:

По нашим прогнозам, в выставке примут участие более 150 компаний из 35 российских регионов, география которых охватит всю страну. Кроме этого, мы ждем экспонентов из Белоруссии, Казахстана, Германии, Дании, Италии, США и других стран. Наша главная задача — показать руководителям и специалистам сельхозпредприятий, фермерских хозяйств новинки сезона, самые свежие технические и технологические решения. Кроме этого, на выставке в разных форматах будут обсуждаться современные тенденции в развитии ведущих отраслей АПК. Но основной акцент на обмене практическим опытом между сельхозпредприятиями, успешными решениями тех или иных проблем. Мы сделали это ключевым направлением «Сибирской агарной недели».

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Фото предоставлено организатором

Зерно- и кормоуборочная техника, тракторы разных мощностей, почвообрабатывающая техника и агрегаты для защиты растений будут представлены на выставке такими брендами, как CLAAS, «Ростсельмаш», JOHN DEERE, NEW HOLLAND, AMAZONE, FENDT, MASSEY FERGUSON, «Кировец» и другими. Технику для переработки и хранения сельхозпродукции представят компании с мировым именем: PETKUS, ROMAX, «Воронежсельмаш», «СиСорт», «Агросельмаш», «Алмазсельмаш» и ряд других. Оборудование и материалы для животноводства продемонстрируют компании «МолСиб» (дилер DELAVAL), «Иглус», «Сельхозпроект», «Альта Дженетикс Раша» и другие. Рынок семян и средства для защиты растений представят ЗАО фирма «Август», АО «Щелково Агрохим», «Германский Семенной Альянс», «Центр передового земледелия», «Райк Цваан», «Бейо Семена», «Семена Сибири» и ряд других.

На одной площадке с выставкой состоится IV Новосибирский агропродовольственный форум. Он пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Организаторами выступают Правительство Новосибирской области и министерство сельского хозяйства Новосибирской области.

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Фото предоставлено организатором Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Фото предоставлено организатором Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Фото предоставлено организатором Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Фото предоставлено организатором Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Фото предоставлено организатором Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Фото предоставлено организатором

В программе форума запланировано: Пленарное заседание «Стратегия комплексного развития сельских территорий» с участием представителей Министерства сельского хозяйства РФ.

Заседание экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству по вопросам реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Межрегиональное совещание по ветеринарии под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ М.И. Увайдова.

Круглый стол «Актуальные вопросы в реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017−2025 гг.».

Панельные дискуссии , семинары , конференции , посвященные вопросам продвижения на экспорт продукции агропромышленного комплекса Сибири , цифровизации АПК России , развития органического сельского хозяйства , молочной отрасли , мясного скотоводства , управления качеством растениеводческой продукции , технологиям возделывания высокомаржинальных культур в условиях Западной Сибири и другим.

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Фото предоставлено организатором

На уличной экспозиции МВК «Новосибирск Экспоцентр» в первый день работы «Сибирской агарной недели» будет действовать выставка племенных животных «Сила Сибири 2019».

Мероприятие состоится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области и министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Выставочный оператор — ООО «Сибирская выставочная компания».

Для того чтобы принять участие или посетить «Сибирскую аграрную неделю», необходимо заполнить заявку на сайте sibagroweek.ru