Александр Ангерт: «Чтобы всё успеть, нужно правильно планировать»

№ 1. Планер-блокнот

Александр Ангерт консервативен и выступает за простоту и доступность. «Да возьмите обычную тетрадку, разлинуйте ее по горизонтали или вертикали, вот вам и планер», — советует наш эксперт. И правда, от эффективной деятельности без хаоса в голове нас отделяют только два действия: завести бумажный ежедневник и просто начать записывать. Планеры-блокноты со сшитыми листами идеально подойдут для тех, кто не хочет заморачиваться с конкретными датами и днями недели, а предпочитает «выливать» всё, что есть в голове.

Однако нужно понимать, что отсутствие порядка может вас запутать и привести к тому, что вы все бросите. Это станет проверкой вашей дисциплины. По словам нашего эксперта Александра Ангерта, главный плюс планера-блокнота в том, что его содержимое диктуете вы сами — хотите, можете приклеить стикер или разлиновать половину страниц горизонтально, а остальную часть вертикально, а может вам вовсе захочется рисовать иллюстрации напротив каждого дела. Выбирайте сами, а главное — творите!