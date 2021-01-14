Александр Ангерт: «Чтобы всё успеть, нужно правильно планировать»

Планер — умный ежедневник для планирования дел и их эффективного выполнения. Бумажный блокнот бросает вызов современным гаджетам с их приложениями и электронными заметками! Вы, наверное, удивитесь: «Зачем мне планер, когда есть смартфон?». Рассказываем:
- телефон может разрядиться — а бумажный планер всегда под рукой, если вам нужно срочно сделать важную запись;
- доступ в интернет — здесь всё понятно — вам не понадобятся электромагнитные волны или компьютерная сеть для планирования дня, ведь у вас уже есть ежедневник и ручка;
- сохранение здоровье — а вы думали ваши глаза всегда будут увлажненными, если смотреть в экран телефона по 12 часов в сутки?
- креатив для вдохновения — в планер вы можете вставить фотографии или приклеить стикеры-индикаторы, а скучное электронное приложение вскоре забудется или вы вовсе его удалите, дабы освободить карту памяти.
Важную потребность в бумажных планерах в век информационного мусора трудно переоценить. Поэтому мы попросили тренера личностного роста и бизнес-консультанта крупных компаний по планированию, Александра Ангерта, рассказать нам о видах планеров.
Александр Ангерт консервативен и выступает за простоту и доступность. «Да возьмите обычную тетрадку, разлинуйте ее по горизонтали или вертикали, вот вам и планер», — советует наш эксперт. И правда, от эффективной деятельности без хаоса в голове нас отделяют только два действия: завести бумажный ежедневник и просто начать записывать. Планеры-блокноты со сшитыми листами идеально подойдут для тех, кто не хочет заморачиваться с конкретными датами и днями недели, а предпочитает «выливать» всё, что есть в голове.
Однако нужно понимать, что отсутствие порядка может вас запутать и привести к тому, что вы все бросите. Это станет проверкой вашей дисциплины. По словам нашего эксперта Александра Ангерта, главный плюс планера-блокнота в том, что его содержимое диктуете вы сами — хотите, можете приклеить стикер или разлиновать половину страниц горизонтально, а остальную часть вертикально, а может вам вовсе захочется рисовать иллюстрации напротив каждого дела. Выбирайте сами, а главное — творите!
Идеальный вариант для тех, кто любит делать частые «ретроспективы» и смотреть свои прошлые записи для отслеживания процесса достижения цели. Пружина, скрепляющая листы, позволит вам переворачивать страницы сколько душе угодно! В таком планере легче делать большое количество записей, так как возвращаться к ним даже спустя три месяца будет проще, чем если вы используете блокнот со сшитым переплетом. Планер также можно разрисовать по своему усмотрению или купить с готовой разлиновкой. К пружинам можно прикреплять ленточки или веревочки, чтобы выделить какое-нибудь дело из остальных. По мнению Александра Ангерта, несмотря на серьезность вашей деятельности, такие «ванильные» элементы развивают воображение и помогают вашей креативности.
Наш специалист по планированию Александр Ангерт предпочитает именно этот вариант ежедневника. Благодаря тому, что кольца, скрепляющие страницы, легко раздвигаются, страницы можно менять местами. Это очень удобно, когда изменилась последовательность задач или приоритетность дел, а также если прежнее планирование нужно повторить в новых обстоятельствах. Планеры на кольцевом механизме бывают маленькими, как блокноты для телефонных записей, и больших размеров, например, формата А5. Мини-планер можно носить в кармане или даже прикрепить его к руке, по примеру коуча Ангерта, который почти никогда не расстается со своим деловым помощником, а макси вариант лучше оставить на работе для записей бизнес-задач. Планер широкого формата также подойдет для домашнего использования, ведь бытовые хлопоты занимают львиную часть нашего времени и, разумеется, тоже влияют на личную эффективность. Сейчас, в условиях пандемии, это лучший вариант для планирования дел, когда работа стала дистанционной и деловая многозадачность слилась с домашней рутиной.
А этот блокнот для ежедневных записей подойдет для тех, кто пишет крупными буквами и любит пространство для воображения. Здесь функцию скрепления страниц выполняют большие, средние и маленькие диски. Первые обычно используются в широких форматах планеров и благодаря им можно полностью развернуть листы. Так вы получите удвоенный размер планера, подходящий для иллюстрированного расписывания масштабных проектов.
В опыте коуча Александра Ангерта есть кейс, когда креаторы рекламного отдела хотели быстро презентовать сценарий видеоролика руководству без применения проектора и других приспособлений. Времени было мало, а клиент мог уйти. Тогда ребята взяли большой планер на дисках — на одном листе нарисовали сюжетную линию (сториборд), а на следующем пояснили каждый рисунок в отдельности и привели текст для озвучки. Александр Ангерт рассказывает, что благодаря планеру, работники не стали тратить время на организацию показа, а сосредоточились на качестве контента и его удобной подаче. Сценарий получился интересным, и контракт с заказчиком был заключен.
Средние же планеры на дисках подойдут для ежедневных бизнес-задач, маленькие — для отслеживания своего фитнес-питания (как раз и диски будут напоминать о тренажерном зале и не дадут сорваться на чизкейк или мороженое).
Выбирайте планер по душе и не забывайте делать записи каждый день!
Удачи!