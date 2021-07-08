Александр Климин посетил Центр управления сетями «Алтайэнерго»

— Центр управления сетями — это аналитический, информационный, ситуационный центр, оборудованный современными высокотехнологичными средствами связи и передачи информации, — делится мнением Александр Климин. — Именно отсюда осуществляется оперативное управление работой электрических сетей и подстанций на территории Алтайского края. Это важное направление функционирования электросетевой компании, поскольку от оперативности и правильности решений персонала именно этого подразделения во многом зависит надежность электроснабжения региона.

В зоне ответственности «Алтайэнерго» 324 подстанции напряжением 35−110 киловольт (кВ), почти 12 тысяч трансформаторных подстанций напряжением 6−10 кВ, 55 тысяч километров линий электропередачи всех классов напряжения. И все это оборудование находится под круглосуточным контролем ЦУС. А во время действия штормового предупреждения в регионе именно на плечи диспетчеров ложится координация проведения аварийно-восстановительных работ в случае возникновения технологических нарушений.