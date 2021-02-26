Благодаря Программе развития производительной занятости и массового предпринимательства 2017−2021, банк получил транши, которое использовалось позже в льготном кредитовании бизнеса. Это способствовало привлечению жителей страны к открытию собственного бизнеса, а также поддержало уже существующие стартапы. Благодаря умелому руководству Евразийский банк контролирует четвертой частью экономики Казахстана.

Председатель совета директоров Eurasian bank находится в списке десяти лучших бизнесменов Казахстана. Также Александр Машкевич занимает почетное второе место в деловом рейтинге. Подобный статус позволяет Александру Машкевичу обладать численной недвижимостью.

Диджитализация

Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов основали в 1990-х Eurasian Natural Resources Corp. (ENRC). Пресса окрестила давних друзей и партнеров по бизнесу «евразийской тройкой». Компания зарегистрирована в Лондоне, однако сферой деятельности заключается в природных ресурсах Казахстана, поэтому с 2007 года компания носила название Eurasian Resources Group (ERG). Курс на диджитализацию как способ повышения эффективности работы компании выбран не зря. Повышение цифровой грамотности сотрудников способствует дальнейшей работе над высокотехнологичными проектами. ERG — это горно-металлургическая компания, в основе деятельности которой заложено стремление к инновационным технологиям в горнодобывающей промышленности и не только.

Лаборатории индустриальных данных

Eurasian Resources Group сотрудничает с Astana Hub, международной территориальной научной базой, специализирующейся на реализации инновационных проектов. Предметом сотрудничества стала предсказательная аналитика. Будучи приверженцем новых технологий, Александр Антонович Машкевич стал основным партнером «Лаборатории индустриальных данных». Создание межгосударственной (между странами Евразийского экономического союза) лаборатории индустриальных данных, по мнению председателя совета директоров ERG, поможет повысить конкуренцию с мировыми компаниями. Этот факт может позитивно повлиять на экономику страны. «Лаборатории индустриальных данных» открыт доступ к производственным данным ERG. Целью сотрудничества является выработка новых решений, применимых в будущей в работе компании.

Краткая биография

Александр Машкевич

Семья Машкевича Александра Антоновича состоит из отца — Антона Азарьевича Машкевича, матери — Рахель Йоффе, брата — Илья Антонович Машкевич. Отец Александра Машкевича по национальности караим, выходец из немногочисленной этнической группы. Караимы происходят от тюркоязычных последователей вероучения, основанном на Ветхом завете. В основном заселили Восточную Европу. Некоторые диаспоры населяли и другие страны, такие как Литва, откуда родом Александр Машкевич. Рахель Йоффе переехала с мужем в Киргизию и преуспела в адвокатском деле. Илья Антонович Машкевич посвятил жизнь музыке и окончил консерваторию. Он пользуется популярности, не только в Европе, но и в Японии, проводит мастер-классы, выступает в качестве приглашенного музыканта по всему миру, а также пишет музыку для театра и кино.

В 1991 году Машкевич Александр иммигрировал в Израиль, получив паспорт гражданина Израиля. Однако позже он вернулся в Казахстан, решив продолжить предпринимательскую деятельность. В настоящее время его работа сконцентрирована в нескольких странах: Великобритании, Бельгии и России. Александр Антонович женат на Ларисе Васильевне, имеет двух дочерей: Анну и Аллу. Они вместе с матерью живут в Лондоне и занимаются благотворительностью. В семье уважают традиции и поддерживают теплые взаимоотношения.