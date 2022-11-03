3 ноября
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Потребитель

Александр Терентьев: «Фонд поддержки армии и флота — это „новая“ прогрессивная шкала»

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Госдуме предлагает создать Фонд поддержки армии и флота, средства которого будут, в частности, направляться для выплат мобилизованным и их снаряжения, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов. Формироваться фонд будет за счет введения повышенных налогов для самых обеспеченных россиян.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru

По словам лидера социалистов, фонд партийцы предлагают создать по аналогии с фондом «Круг добра», который с 2021 года оказывает помощь тяжелобольным детям.

«Средства в него поступают от повышенной ставки в размере 15% на доходы физических лиц, которые превышают пять миллионов рублей в год, — заявил Сергей Миронов. — По нашему мнению, налоги для тех, кто зарабатывает гораздо больше, а именно более 50 миллионов рублей в год, надо еще больше повышать — до 18%, то есть на 3% больше, чем сейчас».

«О необходимости переходить на прогрессивную шкалу налогооблажения мы говорим постоянно в течение многих лет. Пока прогресс есть, но он недостаточен, — комментирует лидер алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Повышенные налоги для богатых — это эффективная, а главное, справедливая общемировая практика. Их благосостояние при этом не пострадает, не начнут затягивать пояса, а вот граждане немного послабят. Мы предлагаем всего 18% на сверхдоходы, а не 30, 40 или 70%, как в некоторых странах».

«И главное: есть с кого брать эти налоги — в России более 400 долларовых миллионеров!, — отмечает Сергей Миронов. — Сегодня, когда речь идет о будущем России, все, кто заработал здесь миллионы и миллиарды, должны отдать свой долг Родине».

Источник: altai.spravedlivo.ru

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