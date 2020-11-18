Александр Назаров и другие представители «Ростеха» выступили на ЦИПР-2020

Александр Юрьевич Назаров — замгендиректора госкорпорации «Ростех». В 2020 году он вместе с другими представителями компании, в том числе генеральным директором Сергеем Чемезовым, в очередной раз посетил конференцию ЦИПР, на которой представил последние разработки компании. В частности, Александр продемонстрировал работу прототипа базовой станции 5G. На этот раз конференция, которая традиционно проходит весной, была перенесена на осень из-за пандемии. Она состоялась в Нижнем Новгороде 23−25 сентября.

Развитие цифрового направления

В госкорпорации активно развивается цифровое направление. В 2019 году его куратором был назначен Александр Назаров — заместитель гендиректора. В зону его ответственности вошли контроль за созданием и реализацией digital-проектов компании, а также консолидация работы всех ее предприятий. Ранее он уже занимался развитием информационно-аналитической системы, единой информационной системы и единого агрегатора торговли. Теперь под руководством Александра функционирует весь радиоэлектронный кластер корпорации.

Один из важнейших новых цифровых проектов «Ростеха» — Rostec.digital. По словам Назарова, это направление станет энейблером цифровизации регионов и госорганов. В него входят различные центры компетенций, отечественные разработчики и частные продукты. Rostec. digital будет полностью контролировать проект цифровой трансформации на всех его стадиях. Так, проектный офис будет помогать органам власти изначально анализировать статус и ставить четкие задачи. Впоследствии он составляет заключение концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве. Служба технического заказчика сделает привлечение специалистов более простым, а также обеспечит контроль и приемку, тем самым повысив скорость и качество разработки. Проект Rostec. digital, как и остальные цифровые инициативы «Ростеха», курирует Назаров Александр Юрьевич.

ЦИПР: концепция , структура и место проведения

ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) — это первая российская конференция, на которой ежегодно собираются предприниматели и представители государства, чтобы обсудить вопросы цифровизации промышленности, реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», создания высокотехнологичного транспорта и повышения кибербезопасности.

Мероприятие состоит из нескольких блоков. В рамках делового блока проходят дискуссионные панели и круглые столы. Блок «Спецпроекты» включает в себя лекции и мастер-классы. Развлекательный блок состоит из вечерних и неформальных событий. Посетители блока Digital art могут увидеть уникальные интерактивные проекты, реализованные с применением цифровых технологий. Также на конференции организуют выставку, которая демонстрирует инновационные IT-продукты и технологии.

В 2020 году ЦИПР проходил в Нижнем Новгороде, и это неслучайно.

Основной площадкой мероприятия стала Нижегородская Ярмарка — самая крупная торговая площадь в стране. Именно там в последние годы проводились масштабные деловые события.

Нижегородская область входит в десятку самых инновационных регионов России.

Нижний Новгород имеет богатую историю, связанную со сферой IT. Еще в 1963 году здесь был открыт первый в стране факультет вычислительной математики и кибернетики.

В области работают более 300 IT-компаний, в том числе два офиса Intel. Нижегородский R&D-центр Intel является одним из крупнейших в мире.

Регион входит в топ-5 по размеру зарплаты IT-специалистов.

Из-за пандемии коронавируса ЦИПР пришлось перенести с конца весны на начало осени, однако нарушать устоявшуюся традицию организаторы не стали. В мае и июне прошла серия онлайн-мероприятий «ЦИПР ДОМА». Она включала в себя четыре онлайн-конференции, посвященные удаленной работе, цифровому следу и дистанционным развлечениям в период самоизоляции. Сессии стали своего рода прологом к основной конференции. Их трансляции на YouTube и в «Одноклассниках» посмотрели около миллиона человек.

События последних месяцев ясно показали даже наиболее скептически настроенным людям, насколько важно развивать цифровые технологии в бизнесе, экономике, образовании, промышленности и множестве других сфер. Необходимость на месяцы уйти в самоизоляцию, работать и учиться дистанционно ввергла мир в кризис, который был бы несравненно более глубоким без современных IT-разработок.

Новейшие разработки «Ростеха» на ЦИПР-2020

На сентябрьской конференции ЦИПР Александр Назаров представил новые digital-технологии, которые создала госкорпорация «Ростех». Одной из ее важнейших разработок стал функциональный макет базовой станции 5G — ее работа была продемонстрирована на мероприятии. БС входит в число главных элементов мобильной сети, и презентация стала важным первым шагом на пути к созданию сетей 5G на российском оборудовании. В работе прототипа использовали технические решения зарубежных производителей 5G, однако сам продукт создавали исключительно отечественные разработчики. Финальная его версия, отражающая целевые технические возможности, будет готова только к 2023 году. Пока станция работает только в стандарте 5G, однако впоследствии оборудование будет поддерживать и сети связи предшествующих поколений.

На ЦИПР-2020 было также представлено решение по использованию промышленного интернета вещей для управления производством. Его создал холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», при поддержке Назарова Александра. Система промышленного интернета вещей уже была внедрена на производстве в целях мониторинга технологических процессов. Так, она способна собирать данные со встроенных в оборудование датчиков, благодаря чему сотрудники предприятий могут в режиме реального времени контролировать работу и состояние производственных линий. Опробовали систему на НПП «Исток» им. Шокина. Экономический эффект стал заметен уже на ранних этапах: траты на техобслуживание снизились на 10%, значительно сократилось потребление электроэнергии, за счет чего снизились расходы на эксплуатацию, а также сократилось количество простоев.

На конференции Назаров также рассказал о других инициативах корпорации, в частности о тех, что были разработаны в рамках нацпроекта «Экология».