«Алейскзернопродукт» подключился к нацпроекту «Производительность труда»

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова 23 марта состоялось стартовое совещание с участием замначальника инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края А. Н. Косарева, экспертов Федерального центра компетенций, руководства и сотрудников комбината. Проект рассчитан на три года.

В течение первого года на основе двух пилотных потоков, которые проработает команда в составе сотрудников ФЦК и ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова, будут разрабатываться и внедряться мероприятия по улучшению работы предприятия. В дальнейшем предстоит самостоятельное тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

Итогом трехлетней программы реализации национального проекта должно стать увеличение производительности труда не менее чем на 30%. Все это откроет ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова новые возможности расширения, увеличения объемов производства и реализации продукции, повышения уровня заработной платы сотрудников, позволяя тем самым шагать в ногу со временем.