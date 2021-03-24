«Алейскзернопродукт» подключился к нацпроекту «Производительность труда»

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова 23 марта состоялось стартовое совещание с участием замначальника инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края А. Н. Косарева, экспертов Федерального центра компетенций, руководства и сотрудников комбината. Проект рассчитан на три года.
В течение первого года на основе двух пилотных потоков, которые проработает команда в составе сотрудников ФЦК и ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова, будут разрабатываться и внедряться мероприятия по улучшению работы предприятия. В дальнейшем предстоит самостоятельное тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.
Итогом трехлетней программы реализации национального проекта должно стать увеличение производительности труда не менее чем на 30%. Все это откроет ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова новые возможности расширения, увеличения объемов производства и реализации продукции, повышения уровня заработной платы сотрудников, позволяя тем самым шагать в ногу со временем.