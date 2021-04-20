Альфа-Банк и УК «Альфа-Капитал» открыли памятник в честь легендарного космонавта Алексея Леонова

Рельеф памятника повторяет контур шлюзовой камеры корабля «Восход-2»: именно из него весной 1965 года Алексей Леонов первым на Земле шагнул в открытый космос. Во время выхода Леонов проявил большое мужество в сложившейся внештатной ситуации, когда деформированный космический скафандр препятствовал возвращению космонавта на борт, и успешно решил ее.

С 1970 по 1991 год Алексей Леонов занимал пост заместителя главы Центра подготовки космонавтов, а с 1992 года его личная история и биография связана с Альфа-групп: он был вдохновителем и наставником для многих коллег в должности советника, вице-президента Альфа-Банка и первого президента УК «Альфа-Капитал».

Алексей Леонов известен как талантливый художник, почетный член Российской академии художеств, автор нескольких сотен картин. В числе его работ — космические и земные пейзажи, портреты друзей, фантастические сюжеты. Один из них воплощен и в памятнике, где угадывается отсылка к взмахам кисти и красочным мазкам — из них складывается контур хрупкой и прекрасной планеты Земля.

«Алексей Архипович Леонов — личность планетарного масштаба, вдохновляющий пример для миллионов людей во всем мире. Он был первым не только в своем смелом шаге, но и важных инициативах, не важно, касались ли они решения внештатной ситуации в открытом космосе или экспертного подхода к деловым вопросам», — отметил член совета директоров Альфа-Банка, председатель Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман.

Михаил Фридман. Фото: Кирилл Гужвинский

«Алексей Архипович Леонов был не только Великим покорителем космоса, чей подвиг служит примером мужества и отваги, но и человеком с удивительной мудростью, добротой и жизненной энергией, умевшим дружить, вдохновлять и поддерживать, как никто другой. Ярким талантам Алексея Архиповича оказалось тесно в космической и технологической сфере: он всю жизнь увлеченно занимался живописью, стоял у истоков „Альфа-Капитала“, активно участвовал в развитии Альфа-Банка, до последних дней вел широкую общественную и благотворительную деятельность. Нам всем очень не хватает Алексея Архиповича после его ухода из жизни. Мы верим, что память о нем останется на века», — отметил Андрей Косогов, председатель совета директоров «Альфа-Капитала».

Важная деталь памятника — орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, которым Алексей Леонов был награжден в день своего 85-летия. Мемориальная доска-памятник была открыта в Москве на улице Маши Порываевой, на здании Альфа-Банка, где в течение почти тридцати лет трудился и вдохновлял своим примером Алексей Леонов.