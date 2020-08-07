Альфа-Банк начал выдавать ипотеку жителям Барнаула

В конце июля жителям Барнаула стала доступна ипотека на строящиеся жилье от Альфа-Банка. Это стало возможным благодаря реализации проекта по выдаче ипотечных кредитов через отделения банка без открытия специализированных ипотечных центров.

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле:

Мы постоянно следим за рынком и видим интерес жителей Алтайского края к ипотечным программам. Открытие полноценного центра ипотечного кредитования требует достаточно больших финансовых вложений и времени. Поэтому в рамках пилотного проекта мы запустили выдачу ипотеки через наши отделения. Уверена, что клиенты по достоинству оценят наши ставки и сервис. Тем более сегодня можно выгодно купить квартиру, улучшив условия и качество жизни.

Чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью, и электронную трудовую книжку. Подать документы можно онлайн на сайте банка, а получить одобрение в течение нескольких часов.

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Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 550 тыс. корпоративных клиентов и более 16 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.

Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего банковского мобильного приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.

Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.