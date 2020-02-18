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Потребитель

Алкоголь предложили продавать через сайт госуслуг, а доставлять «Почтой России»

Сайт госуслуг и Единую биометрическую систему (ЕБС) предложили использовать для продажи алкоголя в Сети, чтобы подтвердить возраст покупателей, пишут «Известия».

Фальсифицированный алкоголь.
Фальсифицированный алкоголь.
22.мвд.рф

С соответствующей инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину и в профильные ведомства — Минфин, Росалкогольрегулирование, Минпромторг и Минкомсвязь.

Для проверки возраста покупателей предложили использовать ЕБС, которую сегодня используют банки для подтверждения личности клиентов по лицу или голосу.

Для заказа алкоголя придется оформить покупку в онлайн-магазине, указать адрес доставки и желательное время. При выборе способа оплаты магазин предложит пройти удаленную идентификацию с помощью портала госуслуг, который связан с ЕБС. Дальше система предложит на камеру произнести пять цифр (они появятся на экране). Эти данные позволят подтвердить личность и возраст покупателя. Только после этого товар проведут через систему государственного учета ЕГАИС.

Обкатку технологии предлагается провести в рамках эксперимента с участием крупнейших ритейлеров, что позволит проверить существующие возможности ЕГАИС (системы контроля спиртного).

Почта России.
Почта России.
Анна Зайкова.

Предполагается, что алкоголь покупателям будут доставлять курьерские службы и «Почта России».

Пока законопроект о легализации онлайн-продаж спиртного находится на согласовании в правительстве и не внесен в Госдуму.

Во время эксперимента покупку алкоголя предлагают сделать доступной только сотрудникам компаний, которые станут участниками, рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

Возможно, для эксперимента будут «продавать» просто бутылки — без алкоголя.

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