Алкоголь предложили продавать через сайт госуслуг, а доставлять «Почтой России»

С соответствующей инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину и в профильные ведомства — Минфин, Росалкогольрегулирование, Минпромторг и Минкомсвязь.
Для проверки возраста покупателей предложили использовать ЕБС, которую сегодня используют банки для подтверждения личности клиентов по лицу или голосу.
Для заказа алкоголя придется оформить покупку в онлайн-магазине, указать адрес доставки и желательное время. При выборе способа оплаты магазин предложит пройти удаленную идентификацию с помощью портала госуслуг, который связан с ЕБС. Дальше система предложит на камеру произнести пять цифр (они появятся на экране). Эти данные позволят подтвердить личность и возраст покупателя. Только после этого товар проведут через систему государственного учета ЕГАИС.
Обкатку технологии предлагается провести в рамках эксперимента с участием крупнейших ритейлеров, что позволит проверить существующие возможности ЕГАИС (системы контроля спиртного).
Предполагается, что алкоголь покупателям будут доставлять курьерские службы и «Почта России».
Пока законопроект о легализации онлайн-продаж спиртного находится на согласовании в правительстве и не внесен в Госдуму.
Во время эксперимента покупку алкоголя предлагают сделать доступной только сотрудникам компаний, которые станут участниками, рассказал президент АКИТ Артем Соколов.
Возможно, для эксперимента будут «продавать» просто бутылки — без алкоголя.