С 10 октября и до конца года Россия закрывает границу для европейских фур с товарами. Однако для части товаров сделает исключение. Об этом сообщают « Известия ».

Проезд для европейский фур в Россию будет закрыт. Чтобы доставить зарубежный товар, его придется перегрузить в отечественный транспорт, либо перевезти прицепом.

Однако Россия подготовила список товаров, которые смогут беспрепятственно пересекать границу. В него вошли 58 категорий продукции.

При обсуждении упоминали скоропортящиеся товары и товары первой необходимости: лекарства, овощи, молочную продукцию.

В список попали также алкоголь, контрацептивы, табак, бытовая химия и музыкальные инструменты.

В Минпромторге объяснили, что характеристики данных товаров исключают возможность их перевозки автомобильным транспортом с использованием перегрузки или перецепки на границе. Есть риск, что продукция потеряет свои качественные характеристики.