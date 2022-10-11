11 октября
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Потребитель

Алкоголь, презервативы и табак — что еще продолжат беспрепятственно поставлять в Россию из ЕС

С 10 октября и до конца года Россия закрывает границу для европейских фур с товарами. Однако для части товаров сделает исключение. Об этом сообщают «Известия».

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Проезд для европейский фур в Россию будет закрыт. Чтобы доставить зарубежный товар, его придется перегрузить в отечественный транспорт, либо перевезти прицепом.

Однако Россия подготовила список товаров, которые смогут беспрепятственно пересекать границу. В него вошли 58 категорий продукции.

При обсуждении упоминали скоропортящиеся товары и товары первой необходимости: лекарства, овощи, молочную продукцию.

В список попали также алкоголь, контрацептивы, табак, бытовая химия и музыкальные инструменты.

В Минпромторге объяснили, что характеристики данных товаров исключают возможность их перевозки автомобильным транспортом с использованием перегрузки или перецепки на границе. Есть риск, что продукция потеряет свои качественные характеристики.

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