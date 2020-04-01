Altapress.ru запускает новую систему комментирования для полноценного общения в режиме самоизоляции

С 1 апреля (и это не шутка) в полном объеме начала работать новая система комментирования, которой легко смогут воспользоваться все читатели нашего сайта. Прежняя оказалась несовершенной и постоянно давала сбои в мобильной версии, на что жаловались наши пользователи. Новая платформа называется Tolstoy Comments. Рассказываем о плюсах комментаторского новшества.

Первая хорошая новость — это не просто чат для читателей. Это возможность создать целую социальную сеть с рейтингами среди комментаторов, подписками и наградами.

Для входа в систему вам придется пройти регистрацию заново. Кому-то это не очень нравится, но регистрация займет не больше минуты. А во-вторых, это гарантия того, что никто не будет использовать ваш никнейм для собственных записей.

Вторая хорошая новость — за комментарии сама система, а также редакция будут награждать вас специальными призами, бонусами и медалями. Всего в системе предусмотрено более 120 виртуальных значков-наград (бейджей) за разные виды активности.

Каждая ваша награда будет появляться в вашем личном профиле и будет видна каждому юзеру системы. Вас могут представить, к примеру, к ордену Иосифа Бродского, медали Стивена Кинга, орденам Толстого или Достоевского.

Новости , смартфон , altapress.ru. altapress.ru

Третья хорошая новость — постепенно каждый пользователь системы будет иметь свой комментаторский рейтинг. Оценки смогут ставить редакция и другие пользователи, как в плюс, так и в минус. Сразу скажем — интересные, умные и яркие комментарии только приветствуются. Чтобы посмотреть популярных комментаторов прямо сейчас, нажмите на бургер-меню в верхнем левом углу виджета, и зайдите в раздел «Рейтинг»

Четвертая хорошая новость — внутри системы комментирования можно писать личные сообщения пользователям. Адресат получит уведомление на почту. Для этого нужно зайти в интересующий вас профиль и нажать кнопку «Написать». Если же вы публично хотите что-то обсудить с интересующим вас пользователей, его можно упомянуть в комментарии через @. Он также получит уведомление.

Уверены в том, что новая система вам понравится. Мы, со своей стороны, также готовы будем по итогам каждого месяца поощрять наших любимых и активных комментаторов запоминающимися призами и подарками.