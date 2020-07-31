Алтай-Кокс начал испытания новой установки трамбования угля

Алтай-Кокс, ведущий российский производитель металлургического кокса и компания Группы НЛМК, начал горячие испытания установки трамбования угля на действующей коксовой батарее. Внедрение технологии трамбования позволит повысить качество кокса, снизить себестоимость продукции и улучшить экологические характеристики производства.

По технологии трамбования уголь загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненного, утрамбованного угольного брикета. Технология внедрена на пятой, самой современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность — 1,1 млн т кокса в год. Новый комплекс оснащен современной и эффективной системой газоочистки.

Инвестиции в проект составили 4,8 млрд рублей.

Испытания продлятся до октября.

Посмотреть видео о комплексе можно по ссылке

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании — одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 6 месяцев 2018 года составила 5,9 млрд долларов, показатель EBITDA —

1,7 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,31х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 16%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Жюри престижного международного конкурса S&P Global Platts Metals Awards, который проводит ведущее международное отраслевое и аналитическое издание S&P Global Platts, в 2016 году признало Группу НЛМК мировым «Лидером стальной индустрии» (Industry Leadership Awards — Steel), в 2018 году наградило премией «CEO of the Year».

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

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