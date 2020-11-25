Алтай-Кокс передал медикаменты заринскому ковидному госпиталю

Медицинское учреждение получило 20 упаковок медицинских препаратов «Актемра» и «Илсира» стоимостью около 1 млн рублей. Медикаменты помогают пациентам со сложным течением заболевания: сдерживают развитие инфекции и предупреждают поражение внутренних органов.

Александр Уманец Фото ОАО «Алтай-Кокс»

— Мы понимаем, какую нагрузку сегодня испытывает система здравоохранения Заринска. Социальный партнер НЛМК с готовностью поддерживает медицинских работников на передовой борьбы с инфекцией. Наша задача сегодня — создать более комфортные и безопасные условия для врачей и их пациентов.