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Алтай-Кокс передал медикаменты заринскому ковидному госпиталю

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали наиболее востребованные медицинские препараты Центральной городской больнице Заринска, отделения которой переоборудовали в ковидный госпиталь.

Центральная городская больница г. Заринска
Центральная городская больница г. Заринска
Фото ОАО "Алтай-Кокс"

Медицинское учреждение получило 20 упаковок медицинских препаратов «Актемра» и «Илсира» стоимостью около 1 млн рублей. Медикаменты помогают пациентам со сложным течением заболевания: сдерживают развитие инфекции и предупреждают поражение внутренних органов.

Александр Уманец,
член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

Александр Уманец
Александр Уманец
Фото ОАО «Алтай-Кокс»

— Мы понимаем, какую нагрузку сегодня испытывает система здравоохранения Заринска. Социальный партнер НЛМК с готовностью поддерживает медицинских работников на передовой борьбы с инфекцией. Наша задача сегодня — создать более комфортные и безопасные условия для врачей и их пациентов.


С начала пандемии Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали в медицинское учреждение Заринска 120 тысяч одноразовых масок, противоэпидемические костюмы и комбинезоны, латексные перчатки, защитные экраны для лица. На эти средства фонд выделил более 3 млн рублей. А также автомобиль скорой помощи марки ГАЗ-32214 «Газель». На приобретение машины скорой помощи направили более 3,7 млн. рублей.

Ранее для городской больницы № 5 Барнаула закупили 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов, аппарат для гемодиализа «Искусственная почка» Dialog+ стоимостью более 1,4 млн рублей и медикаменты, стоимостью свыше 13 млн рублей. Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью более 5 млн рублей.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru/

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке

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