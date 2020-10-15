Алтай-Кокс поддерживает школы Заринска в период распространения коронавируса.

Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в школы передали партию бесконтактных санитайзеров и около 500 литров кожных антисептиков. На эти цели фонд выделил более 500 тыс. рублей.
Александр Уманец,
член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:
— Мы понимаем, насколько важно именно сейчас обезопасить детей в школах. Поддержка образовательных учреждений — наш приоритет. Меры дополнительной дезинфекции помогут сдержать распространение инфекции. Мы заботимся о безопасности своих сотрудников и хотим, чтобы и их семьи чувствовали себя в безопасности.
Ранее администрации города оказали помощь в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования, а также помогли школам Заринска провести ЕГЭ в период распространения коронавируса — передали 10 тыс. медицинских масок, 4 тыс. защитных перчаток, санитайзеры, кожные антисептики и дезинфицирующие средства для обработки помещений и поверхностей.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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