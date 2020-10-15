Алтай-Кокс поддерживает школы Заринска в период распространения коронавируса.

Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в школы передали партию бесконтактных санитайзеров и около 500 литров кожных антисептиков. На эти цели фонд выделил более 500 тыс. рублей.

— Мы понимаем, насколько важно именно сейчас обезопасить детей в школах. Поддержка образовательных учреждений — наш приоритет. Меры дополнительной дезинфекции помогут сдержать распространение инфекции. Мы заботимся о безопасности своих сотрудников и хотим, чтобы и их семьи чувствовали себя в безопасности.