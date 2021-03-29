В 2021 году на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК ) пройдет девять конкурсов профессионального мастерства для работников различных специальностей. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и мотивации к более эффективной и качественной работе, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва предприятия и передачу производственного опыта.

В течение года соревноваться в профессиональном мастерстве будут машинисты установки сухого тушения кокса, газодувных машин, вагоноопрокидывателя, стропальщики, слесари-ремонтники, газоспасатели, электромонтеры, электрогазосварщики, контролеры производства черных металлов.

Каждое состязание традиционно будет состоять из теоретической и практической части. Жюри оценит уровень компетентности конкурсантов в вопросах охраны труда и промышленной безопасности, знания технологических параметров производственных процессов, действующих стандартов качества, скорость и точность выполнения производственных заданий.

Участники и победители профессиональных состязаний имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность.

Победителей конкурсов награждают дипломами и денежными премиями.

На развитие персонала Алтай-Кокс в 2020 году направил порядка 7 млн рублей.

Алтай-Кокс повышает профессиональное мастерство работников. АО «Алтай-Кокс»

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com