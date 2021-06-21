На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) запущен цифровой сервис для оптимального распределения железнодорожных вагонов по направлениям отгрузки и видам готовой продукции. Потенциальный экономический эффект от внедрения цифрового сервиса превышает 20 млн рублей в год.

Алтай-Кокс применяет цифровые решения для оптимизации перевозок. АО «Алтай-Кокс»

Цифровое решение анализирует входящую информацию — план отгрузки, места назначения, грузоподъемность вагонов, тарифные планы, типы маршрутов и другое — и формирует оптимальный алгоритм распределения подвижного состава.

Ежедневно с предприятия отправляется более 200 железнодорожных вагонов с продукцией. Самый короткий постоянный маршрут составляет 206 км, а самый протяженный, до Дальнего Востока, — 5 200 км.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России, производит около 13% российского кокса. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год.

Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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