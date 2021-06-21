Алтай-Кокс применяет цифровые решения для оптимизации перевозок.

Цифровое решение анализирует входящую информацию — план отгрузки, места назначения, грузоподъемность вагонов, тарифные планы, типы маршрутов и другое — и формирует оптимальный алгоритм распределения подвижного состава.
Ежедневно с предприятия отправляется более 200 железнодорожных вагонов с продукцией. Самый короткий постоянный маршрут составляет 206 км, а самый протяженный, до Дальнего Востока, — 5 200 км.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России, производит около 13% российского кокса. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год.
Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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