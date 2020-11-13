Алтай-Кокс признали лучшим социально-ответственным работодателем в регионе

В 2019 году Алтай-Кокс в этом конкурсе стал победителем в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».
Завод ежегодно направляет около 160 млн рублей на социальные программы. Затраты на обучение персонала — более 7 млн рублей. Сотрудники получают дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку, дополнительное образование за счет организации.
На профилактику и укрепление здоровья сотрудников предприятие ежегодно выделяет порядка 40 млн рублей. Для них проводят плановые медосмотры, санаторное лечение, вакцинации, спортивные соревнования, обеспечивают средствами индивидуальной защиты.
Справка
Краевой конкурс «Лучший социально-ответственный работодатель года» проводят в крае с 2010 года. Он является региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2020 году в конкурсе участвовали 73 организации Алтайского края по 14 номинациям. Всего поступило 96 заявок из 26 муниципальных образований. Победителями и призерами стали 39 работодателей.
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru. Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com