Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 ноября -2°C
Потребитель
18

Алтай-Кокс признали лучшим социально-ответственным работодателем в регионе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) победил в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». В число победителей и призеров конкурса вошли 22 предприятия реального сектора экономики и 17 организаций бюджетной сферы по 14 номинациям. По итогам конкурса Алтай-Кокс был номинирован для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Лучший социально-ответственный работодатель в регионе.
Лучший социально-ответственный работодатель в регионе.
ОАО "Алтай-Кокс"

В 2019 году Алтай-Кокс в этом конкурсе стал победителем в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Завод ежегодно направляет около 160 млн рублей на социальные программы. Затраты на обучение персонала — более 7 млн рублей. Сотрудники получают дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку, дополнительное образование за счет организации.

На профилактику и укрепление здоровья сотрудников предприятие ежегодно выделяет порядка 40 млн рублей. Для них проводят плановые медосмотры, санаторное лечение, вакцинации, спортивные соревнования, обеспечивают средствами индивидуальной защиты.

Лучший социально-ответственный работодатель в регионе.
Лучший социально-ответственный работодатель в регионе.
ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Краевой конкурс «Лучший социально-ответственный работодатель года» проводят в крае с 2010 года. Он является региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2020 году в конкурсе участвовали 73 организации Алтайского края по 14 номинациям. Всего поступило 96 заявок из 26 муниципальных образований. Победителями и призерами стали 39 работодателей.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru. Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость