«Алтай-Пригород» значительно изменил майское расписание электричек

В период длинных майских выходных компания «Алтай-Пригород» решила значительно обновить расписание электропроездов. Об этом сообщает официальный сайт края.

В Алтайском крае запустили две новые эко-электрички с туалетами и кондиционерами

1, 4, 5 и 11 мая. Вводятся пригородные поезда № 6127 Барнаул — Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21) и № 6128 Алейская — Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34).

1, 4, 5 и 11 мая. Отменяются электропоезда № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56), № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7:04, прибытие в 7:43), № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36), № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).

1, 5 мая. Вводятся электропоезда № 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 8:31, прибытие в 10:36), № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

4, 11 мая. Вводится электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

4, 11 мая. Отменяется электропоезд № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

5 мая. Вводятся пригородные поезда № 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18), № 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 16:06, прибытие в 18:00), № 6386 Барнаул — Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44), № 6385 Баюново — Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35).

5 мая. Отменяются пригородные поезда № 6382 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18), № 6381 Овчинниково — Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

6 мая. Вводятся пригородные поезда № 6382 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18), № 6381 Овчинниково — Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

6 мая. Отменяются пригородные поезда № 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18), № 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 16:06, прибытие в 18:00), № 6386 Барнаул — Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44), № 6385 Баюново — Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35).

6, 12 мая. Вводится электропоезд № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

6, 12 мая. Отменяется электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Полностью расписание пригородных поездов смотрите на сайте «Алтай-Пригрод».