Алтай тонет в табачном контрафакте

Организованный криминал превратил наш край в пиратскую республику — в отдельных городах контрабанды и подделок уже больше, чем легальных сигарет. Ущерб от нелегалов — десятки миллиардов рублей и разорение честных предпринимателей, которые не выдерживают конкуренции с дешевым контрафактом.

За считанные годы Алтайский край накрыла волна нелегального табака — потенциально опасными сигаретами торгуют в центре городов, не стесняясь продавать их даже несовершеннолетним.

Нелегальной является каждая 5 пачка, т. е. 22%, а в отдельных городах, например, Рубцовске, доля почти достигает 60%, подсчитали в Kantar TNS. Это значит, что каждый 5 покупатель в регионе приносит деньги криминальным структурам, которые контролируют доставку нелегальных сигарет в регион из стран ближнего и даже дальнего зарубежья, а потом выводят деньги из России.

Нелегальные сигареты — это контрабанда, контрафакт, произведенные неофициально «в третью смену» или же с незаконной наклейкой акцизных марок — все что продается без уплаты налогов. Сейчас их долю на рынке оценивают в 10,3%, то есть более, чем в 2 раз ниже, чем в нашем регионе. Черный рынок растет с каждым годом кратно и наносит огромные потери государству и бизнесу, соблюдающему законы. Подсчитано, что государство теряет порядка 70 млрд рублей в год — это деньги, которые могли бы поступить в бюджеты всех уровней.

К слову, такие расходы Алтайского края на социальную сферу в 2018 году запланированы на уровне 78,4 млрд. рублей. То есть табачный криминал фактически украл у государства соцобеспечение целого региона!

Нет курению. СС0

Однако более серьезный ущерб наносится добросовестной мелкой рознице. Как подсчитала Ассоциация малоформатной торговли, нелегалы и отбирают у добросовестного малого и среднего бизнеса — небольших магазинов у дома, — не менее 10 миллиардов рублей в год. Да, рост цен подпортил жизнь многим курильщикам, которые перешли на дешевый табак, не подозревая, что в нем может быть плесень или доза мышьяка, которые доводилось обнаруживать в продукции подпольных цехов, но легальные предприниматели поставлены просто на грань выживания.

Давно известно, что многие заходят в магазин именно за сигаретами, а уже заодно обычно покупают и другие продукты — молочные, хлебобулочные, крупы и пр. При прочих равных покупатель скорее пойдет туда, где ценник на сигареты ниже. И как конкурировать легальными сигаретами с контрабандой, которая стоит дешевле, потому что с нее не платится акциз?

Исследования показали, что доступные и дешевые сигареты стимулируют рост курения среди подростков. Нелегальные торговцы без зазрения совести продают, порою прямо блоками, контрафактные сигареты по 30−50 рублей несовершеннолетним. Более того, каналы трафика нелегальных сигарет, проторенные пути контрабанды и сеть сбыта неизбежно используются потом для ввоза в регион и более «тяжелых» субстанций — спайсов и других наркотических веществ.

Причем это бедствие началось всего несколько лет назад. Нелегальные сигареты из стран ЕАЭС в России стали массово появляться, когда начался резкий рост стоимости из-за увеличенного акцизного сбора. Из-за низкой цены нее в течение буквально нескольких лет нелегальный табак заполонил приграничные регионы с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией, из которых, пользуясь открытой границей, такие сигареты поступают целыми фурами.

Курение. Олег Богданов

В наш край сигареты поступают не только через казахскую границу — многие полки занимает табак из Белоруссии, находящейся в тысячах километров. Но ОПГ гонят фуры через всю страну, и все равно получают баснословную прибыль. В ассортименте черного рынка также продукция фабрик из Сербии, Арабских Эмиратов, Болгарии, Румынии и еще ряда государств.

Чтобы победить контрабанду нужно принимать меры на государственном уровне. Но предприниматели не намерены ждать пока проблему решит правительство — каждый день они теряют деньги. Так, в июне было объявлено о старте федерального проекта «Честный магазин», акции, которая постепенно включает все больше регионов, страдающих от засилья «черных» сигарет. В этих регионах проводятся рейды по выявлению нелегальных сигарет, разъяснительные работы с владельцами торговых точек, расклейка информационных листовок, привлечение к работе органов власти, полиции, Роспотребнадзора, таможни и всех причастных.

В Ассоциации малоформатной торговли, — это организаторы проекта — рассказали, что акции скоро начнутся и в Барнауле. Ранее проект «обкатали» в Омске, Новосибирске и даже Санкт-Петербурге.

Президент Ассоциации Владлен Максимов рассказал, что активисты будут сотрудничать с органами власти и вместе работать над привлечением к ответственности торговцев контрабандой. Проект предоставит правоохранителям возможность более эффективно бороться с нелегалом, решив проблему нехватки полномочий, из-за которых не всегда удается поймать нарушителей с поличным. Вслед за снижением беспредела на улицах, предприниматели намерены работать с депутатами. Без изменения, а где-то и ужесточения законов, дело не сдвинется, ведь нужно наделить таможненников, роспотреб, полицию полномочиями по досмотру на границе, уничтожение конфискованного, наложением крупных штрафов и пр.

Как рассказывают активисты, распознать нелегальные сигареты может каждый. Во-первых, стоит обратить внимание на цену, которая не должна опускаться ниже 80 рублей, ведь 62 рубля в ней составляют только обязательные налоги. На пачке должна быть российская акцизная марка и предупредительные надписи, выполненные, как и все другие надписи, только на русском языке.

Предприниматели обращают всеобщее внимание: нелегальные сигареты — серьезная угроза обществу. Криминальные синдикаты не просто получают многомиллиардные доходы на черном рынке. Не просто повышают уровень преступности в наших городах, но и угрожают подрастающему поколению.

Если вы обнаружили факт торговли нелегальным табаком, используйте приложение «Патруль Качества». Это удобный способ подать заявление в правоохранительные органы и внести вклад в борьбу против черного рынка, который в противном случае не ограничится одними сигаретами.

Справка

Ежегодно от 300 до 400 тысяч россиян гибнут от болезней, связанных с потреблением табака. Ограничительные меры федерального законодательства, в том числе повышение акциза на табачную продукцию, позволили снизить уровень распространенности табака с 39,4% до 30,9% за 5 лет, как сообщает официальная статистика. Кроме того, действует система мер по борьбе и предотвращению подросткового курения, что является важной целью разрабатываемой антитабачной концепции.