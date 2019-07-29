«Алтайэнерго» консолидирует электросетевые активы региона

Всего с 2011 года по настоящее время Алтайский филиал Россети Сибирь консолидировал 450 линий электропередачи разного класса напряжения, протяженностью 487 километров, и 278 трансформаторных подстанций, общей мощностью 258 мВА. Цель — улучшить качество энергоснабжения потребителей и сократить расходы на содержание и обслуживание электросетевого хозяйства.

За первый квартал 2019 года в пользование Россети Сибирь на всех территории обслуживания перешли более 26 тысяч объектов общей мощностью 972,6 МВА, протяженность принятых на баланс линий электропередачи (ЛЭП) превысила 2887 километров, а объем финансирования составил порядка 247 миллионов рублей.

Механизмы консолидации разные. Один из них — безвозмездная передача объектов в собственность от лиц, которые не имеют возможности надлежащим образом эксплуатировать энергообъекты. Некоторые объекты компания покупает у владельцев. Часть сетей и подстанций принимают в аренду. Часть, такие как бесконтрольно-функционирующие энергообъекты, ставят на баланс, соблюдая утвержденные процедуры.

Павел Акилин,

генеральный директор компании «Россети Сибирь»:

Консолидация энергосетей в одной крупной компании — это государственная стратегия, поэтому компания «Россети Сибирь» будет продолжать эту работу на территории своего присутствия. Профессиональное обслуживание энергообъектов положительно сказывается на качестве энергоснабжения населения и снижает риск возникновения аварийных ситуаций. Еще немаловажно, что после ремонта и приведения в порядок старых сетей у нас появляются возможности технологического присоединения к этим сетям новых потребителей.

В 2019 году Алтайский филиал продолжает процесс консолидации бесхозяйных объектов и примет на баланс еще более 100 ЛЭП, протяженностью 80 километров и 41 трансформаторную подстанцию, мощностью 9 мВА. В компании стоит задача: бесхозяйных энергообъектов в регионе быть не должно.

Александр Климин,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Энергообъекты, не имеющие владельца, либо принадлежащие собственнику, который их не содержит и не обслуживает, как правило, находятся в ненадлежащем состоянии. Это ставит под угрозу качество энергоснабжения Алтайского края. Именно для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения жителей региона и реализуется программа консолидации объектов энергетики. Происходит это на базе крупного электросетевого предприятия с высоким уровнем технической готовности, имеющего долгосрочный план развития и инвестирующего средства в ремонт, реконструкцию и модернизацию оборудования.

Этот процесс находит положительный отклик не только у Правительства региона, при поддержке которого реализуются мероприятия по консолидации, но и у глав муниципалитетов, которые заинтересованы в том, чтобы на их территории не было перебоев с энергоснабжением, поэтому оказывают всяческую поддержку энергетикам.