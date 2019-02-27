«Алтайэнерго» повышает качество электроснабжения Барнаула.

Инвестиционная программа «Алтайэнерго» предполагает модернизацию, реконструкцию действующих и строительство новых энергообъектов. Например, в 2019 году завершится реконструкция подстанции «Сиреневая» напряжением 110/10 киловольт (кВ). Начнется строительство подстанции «Ковыльная», которая позволит повысить качество электроснабжения жителей пригородной зоны в поселках Власиха, Лесной, Учхоз. Начнется также реконструкция подстанции «Прудская» 35/6 кВ. Срок сдачи этих двух объектов — 2021 год. Специалисты в этом году приступят к работам по модернизации станций «Опорная» и «Подгорная» 110/10.
Ежегодная ремонтная кампания «Алтайэнерго» будет проведена и на энергообъектах городского хозяйства, находящихся в обслуживании у «Алтайэнерго». В 2019 году предстоит ремонт подстанций 35−110 кВ, воздушных линий электропередачи 35−110 кВ, питающих город Барнаул, и ремонт распределительных сетей пригородной зоны.
Затраты крупнейшей электросетевой компании региона на проведение ремонтной программы этой же территории в 2019 году превысят 11 миллионов рублей.
Николай Пантелеев,
директор филиала МРСК Сибири — «Алтайэнерго»:
Все запланированные работы — часть долгосрочных программ по ремонту, модернизации и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Цель: повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей в нашей зоне обслуживания, а также создание условий для подключения новых потребителей, что очень актуально для такой динамично развивающейся территории, как краевая столица и ее пригородные поселки.