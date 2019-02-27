«Алтайэнерго» повышает качество электроснабжения Барнаула.

Алтайские энергетики планируют вложить в развитие электросетевой инфраструктуры краевой столицы и пригородов Барнаула более 570 миллионов рублей. Это средства инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» на ближайшие пять лет, с 2019 по 2024 годы.

Инвестиционная программа «Алтайэнерго» предполагает модернизацию, реконструкцию действующих и строительство новых энергообъектов. Например, в 2019 году завершится реконструкция подстанции «Сиреневая» напряжением 110/10 киловольт (кВ). Начнется строительство подстанции «Ковыльная», которая позволит повысить качество электроснабжения жителей пригородной зоны в поселках Власиха, Лесной, Учхоз. Начнется также реконструкция подстанции «Прудская» 35/6 кВ. Срок сдачи этих двух объектов — 2021 год. Специалисты в этом году приступят к работам по модернизации станций «Опорная» и «Подгорная» 110/10.

Ежегодная ремонтная кампания «Алтайэнерго» будет проведена и на энергообъектах городского хозяйства, находящихся в обслуживании у «Алтайэнерго». В 2019 году предстоит ремонт подстанций 35−110 кВ, воздушных линий электропередачи 35−110 кВ, питающих город Барнаул, и ремонт распределительных сетей пригородной зоны.

Затраты крупнейшей электросетевой компании региона на проведение ремонтной программы этой же территории в 2019 году превысят 11 миллионов рублей.

Николай Пантелеев,

директор филиала МРСК Сибири — «Алтайэнерго»: