22 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: F7NfYUJCUneLrXUZSQF7

«Алтайэнергосбыт»: как быстро передать показания счётчиков

Чтобы в конце дачного сезона собирать урожай моркови, а не долгов, не забудьте своевременно передавать показания счётчиков электроэнергии. С сервисами «Алтайэнергосбыт» сделать это можно за пару минут, оставаясь на любимой даче.

«Алтайэнергосбыт» рассказал о способах передачи показаний приборов учета электроэнергии.
«Алтайэнергосбыт» рассказал о способах передачи показаний приборов учета электроэнергии.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Просто выберите свой удобный способ:

  • в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» на сайте https://lkfl.altaiensb.ru/;
  • в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений на вашем смартфоне;
  • в круглосуточном сервисе по передаче показаний на сайте «Алтайэнергосбыт» — altaiensb.ru/meter_reading ;
  • письмом на электронный адрес energo@altaiensb.ru в формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счётчика>;
  • с помощью голосового помощника по телефонам контакт-центра в Алтайском крае 8 (3852) 560-660 или в Республике Алтай 8 (38822) 20-570 (скажите «Передача показаний» и следуйте подсказкам);
  • SMS-сообщением на номер 8 903 767 22 04 в формате: <ЛС абонента><Пробел> <Показания счётчика> (стоимость SMS-сообщения — согласно тарифному плану абонента!).

Показания счётчика рекомендуется передавать не позднее 25 числа. Если этого не делать, счёт на оплату будет формироваться «по среднему»/«по нормативу».

Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • АО «Алтайэнергосбыт»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Семейный выход с коляской
Хрустальный голос весны
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость