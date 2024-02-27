«Алтайэнергосбыт»: как оплатить электроэнергию в праздничные дни

Личный кабинет клиента энергокомпании доступен на официальном сайте компании (lkfl.altaiensb.ru) и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на смартфон в магазине приложений. Время работы сервиса с 10:00 до 03:00 по местному времени.

Кроме оплаты счетов сервис поможет:

передать показания приборов учёта;

управлять сразу несколькими лицевыми счетами (например, можно подключить лицевой счёт старших родственников);

просмотреть историю начислений и оплат;

подписаться на электронную квитанцию.

Согласно законодательству, оплачивать электроэнергию необходимо не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчётным.

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