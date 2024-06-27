«Алтайэнергосбыт»: как оплатить ЖК-услуги без комиссии

Летом не хочется терять ни минуты. С сервисом от «Алтайэнергосбыт» оплатить ЖК-услуги можно в пару кликов и без комиссии.

С сервисом от «Алтайэнергосбыт» оплатить ЖК-услуги можно в пару кликов и без комиссии. Источник: компания «Алтайэнергосбыт».