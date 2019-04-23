«Алтайэнергосбыт»: как платить за свет в разы меньше

Так, в апреле, в рамках дисконтной акции «Товар месяца» компания предлагает приобрести одни из самых покупаемых светодиодных ламп мощностью 11 Вт по выгодной цене — всего 55 рублей!

Во-вторых, семейный бюджет вы начнёте экономить сразу же после эксплуатации современных ламп. Всё это благодаря их преимуществам: светодиодная лампа 11 Вт выдаёт поток света равный 75 Вт лампы накаливания («лампочка Ильича»)! К тому же светодиоды потребляют в 6 раз меньше электроэнергии, долговечны, отличаются повышенной безопасностью, экологичны: в них отсутствуют вредные вещества, поэтому они не требуют специальной утилизации.

Приобрести их можно во всех клиентских офисах «Алтайэнергосбыта» во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Со списком ламп, участвующих в акции, можно ознакомиться в разделе «Акции и скидки» на корпоративном сайте. Там же вы найдёте информацию о действующих акциях и специальных предложениях от АО «Алтайэнергосбыт»!

Справки по телефонам:

В Алтайском крае +7 ( 3852) 560−660;

3852) 560−660; В Республике Алтай +7 ( 38822) 20−570.