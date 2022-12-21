«Алтайэнергосбыт»: как сэкономить время при оплате и передаче показаний

Декабрь закружил в водовороте событий так, что некогда передать показания счётчиков за электроэнергию и оплатить счета? «Алтайэнергосбыт» предлагает эффективный лайфхак, как сэкономить своё время.

С мобильным приложением «Мой Алтайэнергосбыт» сделать это можно в пару кликов после трудового дня, в выходные и праздничные дни, не выходя из дома.

После простой регистрации в Личном кабинете клиента станут доступны множество функций:

Оплата счетов онлайн;

Передача показаний приборов учёта;

Управление сразу несколькими лицевыми счетами;

Просмотр истории начислений и оплат;

Заказ энергосервисных услуг;

Подписка на электронную квитанцию;

Консультация специалиста.

ЛКК доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в бесплатном мобильном приложении, которое можно скачать на платформах App Store и Google Play.