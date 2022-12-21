«Алтайэнергосбыт»: как сэкономить время при оплате и передаче показаний

С мобильным приложением «Мой Алтайэнергосбыт» сделать это можно в пару кликов после трудового дня, в выходные и праздничные дни, не выходя из дома.
После простой регистрации в Личном кабинете клиента станут доступны множество функций:
- Оплата счетов онлайн;
- Передача показаний приборов учёта;
- Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
- Просмотр истории начислений и оплат;
- Заказ энергосервисных услуг;
- Подписка на электронную квитанцию;
- Консультация специалиста.
ЛКК доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в бесплатном мобильном приложении, которое можно скачать на платформах App Store и Google Play.
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