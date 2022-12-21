21 декабря
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Потребитель

«Алтайэнергосбыт»: как сэкономить время при оплате и передаче показаний

Декабрь закружил в водовороте событий так, что некогда передать показания счётчиков за электроэнергию и оплатить счета? «Алтайэнергосбыт» предлагает эффективный лайфхак, как сэкономить своё время.

Мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт».
Мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт».
Фото: Алтайэнергосбыт.

С мобильным приложением «Мой Алтайэнергосбыт» сделать это можно в пару кликов после трудового дня, в выходные и праздничные дни, не выходя из дома.

После простой регистрации в Личном кабинете клиента станут доступны множество функций:

  • Оплата счетов онлайн;
  • Передача показаний приборов учёта;
  • Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
  • Просмотр истории начислений и оплат;
  • Заказ энергосервисных услуг;
  • Подписка на электронную квитанцию;
  • Консультация специалиста.

ЛКК доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в бесплатном мобильном приложении, которое можно скачать на платформах App Store и Google Play.

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