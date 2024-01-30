«Алтайэнергосбыт»: квитанция, которая всегда под рукой

Сервис «Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг» доступен круглосуточно. Для получения квитанции достаточно выбрать поставщика услуг, указать лицевой счет и контактный телефон.
Список организаций, чьи счета можно скачать онлайн:
- АО «Алтайэнергосбыт»;
- МУП «Городское», г. Алейск;
- АУ «Кызыл-Озёк-Сервис», г. Горно-Алтайск;
- МУП «ЖКХ Акташ» МО «Улаганский»;
- МУП ВКХ Змеиногорского района;
- МУП «Теплоресурс» Змеиногорского района;
- МУП «Волчихинские коммунальные системы»;
- МУП «Тёплый ключ» Ключевского района;
- МУП «Коммунальщик»,г. Славгород;
- МУП «Райтоп», Благовещенский район;
- МУП «Третьяковский коммунальщик»;
- МУП «Энергетик», Бийский район;
- ООО «Восток», с. Улаган;
- ООО «Золотой ресурс», Майминский район;
- ООО «Диалог», Камень-на-Оби;
- ООО «Коммунальщик», Яровое;
- ООО «Родник», г. Алейск;
- ООО «Эко-Гарант», регоператор Заринской зоны;
- МУП «КС», с. Косиха;
- МУП «Тепловодснаб», Табунский район;
- ООО «ЭКОТРАНС», регоператор Алейской зоны.
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