«Алтайэнергосбыт»: лето без коммунальных забот

Сервис поможет оплатить счета за свет и передать показания счётчика из любого уголка России. Решение вопросов займёт не более минуты, а остальное время вы сможете посвятить долгожданному отдыху.
Также перевести в онлайн можно ваши квитанции. Достаточно во вкладке «Профиль» нажать на кнопку «Подписки» и поставить галочку для получения электронных счетов.
Скачать мобильное приложение на свой смартфон можно бесплатно по ссылкам clck.ru/33v3Ud (Андроид) и clck.ru/sYcJc (Айфон).
Время работы личного кабинета клиента на данный момент: с 10:00 до 03:00 по местному времени.