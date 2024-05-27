«Алтайэнергосбыт»: лето без коммунальных забот

Сервис поможет оплатить счета за свет и передать показания счётчика, где бы вы не находились. Решение вопросов займёт не более минуты, а остальное время вы сможете посвятить долгожданному отдыху.
Здесь же можно подписаться на электронную квитанцию. Достаточно во вкладке «Профиль» нажать на кнопку «Подписки» и поставить галочку для получения счетов онлайн.
Скачать мобильное приложение на свой смартфон можно бесплатно в магазине приложений.
Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.
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