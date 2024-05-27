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«Алтайэнергосбыт»: лето без коммунальных забот

Наслаждайтесь летом без коммунальных забот. На даче, в отпуске — мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт» всегда под рукой.

Мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт» поможет оплатить счета за свет и передать показания счётчика, где бы вы не находились.
Мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт» поможет оплатить счета за свет и передать показания счётчика, где бы вы не находились.
Источникк: компания «Алтайэнергосбыт».

Сервис поможет оплатить счета за свет и передать показания счётчика, где бы вы не находились. Решение вопросов займёт не более минуты, а остальное время вы сможете посвятить долгожданному отдыху.

Здесь же можно подписаться на электронную квитанцию. Достаточно во вкладке «Профиль» нажать на кнопку «Подписки» и поставить галочку для получения счетов онлайн.

Скачать мобильное приложение на свой смартфон можно бесплатно в магазине приложений.

Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.

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