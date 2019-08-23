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Потребитель
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«Алтайэнергосбыт» начал приём платежей за водоснабжение у потребителей Косихинского района

С 23 июля 2019 года АО «Алтайэнергосбыт» в рамках агентского договора, заключённого с МУП «Коммунальные системы», начало принимать платежи за услуги водоснабжения у абонентов — физических лиц данного предприятия.

Счетчик воды.
Счетчик воды.
СС0.

Для потребителей МУП «Коммунальные системы» это означает, что теперь, получив квитанцию, они смогут вносить оплату за услуги любым удобным способом:

  • в кассе клиентского офиса «Косихинский» АО «Алтайэнергосбыт» (с. Косиха, ул. Топорова, 34, тел.: +7 (38531) 2−26−97);
  • в отделениях ПАО «Сбербанк России»;
  • в системе «Город».

Населённые пункты, обслуживаемые МУП «Коммунальные системы» в Косихинском районе: с. Лосиха, с. Сохарево, с. Каркавино, с. Плотниково, с. Глушинка, с. Верх-Жилино, пос. Украинский, пос. Логовое, пос. Восход, с. Малахово, ст. Баюново, с. Пустынь.

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