«Алтайэнергосбыт» начал приём платежей за водоснабжение у потребителей Косихинского района

Для потребителей МУП «Коммунальные системы» это означает, что теперь, получив квитанцию, они смогут вносить оплату за услуги любым удобным способом:
- в кассе клиентского офиса «Косихинский» АО «Алтайэнергосбыт» (с. Косиха, ул. Топорова, 34, тел.: +7 (38531) 2−26−97);
- в отделениях ПАО «Сбербанк России»;
- в системе «Город».
Населённые пункты, обслуживаемые МУП «Коммунальные системы» в Косихинском районе: с. Лосиха, с. Сохарево, с. Каркавино, с. Плотниково, с. Глушинка, с. Верх-Жилино, пос. Украинский, пос. Логовое, пос. Восход, с. Малахово, ст. Баюново, с. Пустынь.