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«Алтайэнергосбыт» начал приём платежей за водоснабжение у потребителей МУП «Водоканал» Каменского района

АО «Алтайэнергосбыт» информирует абонентов — физических лиц МУП «Водоканал» (Каменский район) о том, что оплату за водоснабжение с 01 сентября текущего года, необходимо производить на расчётный счёт АО «Алтайэнергосбыт». Приём платежей энергокомпания осуществляет согласно агентскому договору, заключённому с муниципальным предприятием.

Счетчики воды.
Счетчики воды.
СС0.

Оплатить услуги абоненты МУП могут любым удобным способом:

  • в отделениях ПАО «Сбербанк России»,
  • в системе «Город»,
  • в клиентском офисе «Каменский» АО «Алтайэнергосбыт» по адресу: г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 148, тел.: +7 (38584) 42−8-80.

По вопросам оплаты коммунальных услуг МУП «Водоканал» можно обращаться по телефону: +7 (38584) 42−8-86.

Населённые пункты, обслуживаемые МУП «Водоканал» в Каменском районе: с. III Интернационал, с. Аллак, с. Верх-Аллак, с. Гонохово, с. Корнилово, с. Луговое, с. Поперечное, пос. Раздольный, с. Рыбное, с. Столбово.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременной передачи показаний приборов учёта воды, что позволит обеспечить правильный учёт потребленных каждым абонентом — физическим лицом коммунальных ресурсов.

Сергей Петров,
заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»:

Уже не первый год наша компания активно практикует подписание агентских договоров, которые заключаются с предприятиями ЖКХ и предусматривают сбор «Алтайэнергосбытом» оплаты за услуги, оказываемые этими предприятиями (тепло-водоснабжение, вывоз мусора и т.д.). Мы видим реальный эффект от которого выигрывают все: во-первых, повышается качество обслуживания абонентов, а во-вторых, снижается дебиторская задолженность предприятий ЖКХ-сектора за электроэнергию. Поэтому данный подход будем использовать и в дальнейшем.

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