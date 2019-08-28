«Алтайэнергосбыт» начал приём платежей за водоснабжение у потребителей МУП «Водоканал» Каменского района

АО «Алтайэнергосбыт» информирует абонентов — физических лиц МУП «Водоканал» (Каменский район) о том, что оплату за водоснабжение с 01 сентября текущего года, необходимо производить на расчётный счёт АО «Алтайэнергосбыт». Приём платежей энергокомпания осуществляет согласно агентскому договору, заключённому с муниципальным предприятием.

Оплатить услуги абоненты МУП могут любым удобным способом:

в отделениях ПАО «Сбербанк России»,

в системе «Город»,

в клиентском офисе «Каменский» АО «Алтайэнергосбыт» по адресу: г. Камень-на-Оби , ул. Каменская , 148 , тел.: +7 ( 38584) 42−8-80.

По вопросам оплаты коммунальных услуг МУП «Водоканал» можно обращаться по телефону: +7 (38584) 42−8-86.

Населённые пункты, обслуживаемые МУП «Водоканал» в Каменском районе: с. III Интернационал, с. Аллак, с. Верх-Аллак, с. Гонохово, с. Корнилово, с. Луговое, с. Поперечное, пос. Раздольный, с. Рыбное, с. Столбово.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременной передачи показаний приборов учёта воды, что позволит обеспечить правильный учёт потребленных каждым абонентом — физическим лицом коммунальных ресурсов.

Сергей Петров,

заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»: