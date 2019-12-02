«Алтайэнергосбыт» подготовил целый арсенал новогодней продукции с 10% скидкой

Совсем скоро наступит Новый год! Это время чудес и до него остаётся меньше месяца, пожалуй, пришла пора начать подготовку.

Хотите окунуться в сказку? Тогда вам в «Алтайэнергосбыт»!

До конца декабря компания предлагает приобрести новогоднюю продукцию со скидкой 10%.

В наличии: искусственные ёлки, уличные и бытовые гирлянды, декоративные деревья и многое другое!

Новогодняя продукция. АО «Алтайэнергосбыт» Новогодняя продукция. АО «Алтайэнергосбыт» Новогодняя продукция. АО «Алтайэнергосбыт» Новогодняя продукция. АО «Алтайэнергосбыт» Новогодняя продукция. АО «Алтайэнергосбыт» Новогодняя продукция. АО «Алтайэнергосбыт» Новогодняя продукция. АО «Алтайэнергосбыт»

Подробности уточняйте у специалистов компании в клиентских офисах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также по телефонам:

В Алтайском крае +7 ( 3852) 560−660

3852) 560−660 В Республике Алтай +7 ( 38822) 20−570