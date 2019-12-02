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«Алтайэнергосбыт» подготовил целый арсенал новогодней продукции с 10% скидкой

Совсем скоро наступит Новый год! Это время чудес и до него остаётся меньше месяца, пожалуй, пришла пора начать подготовку.

Новогодняя продукция.
Новогодняя продукция.
АО «Алтайэнергосбыт»

Хотите окунуться в сказку? Тогда вам в «Алтайэнергосбыт»!

До конца декабря компания предлагает приобрести новогоднюю продукцию со скидкой 10%.

В наличии: искусственные ёлки, уличные и бытовые гирлянды, декоративные деревья и многое другое!

Новогодняя продукция.
Новогодняя продукция.
АО «Алтайэнергосбыт»
Новогодняя продукция.
Новогодняя продукция.
АО «Алтайэнергосбыт»
Новогодняя продукция.
Новогодняя продукция.
АО «Алтайэнергосбыт»
Новогодняя продукция.
Новогодняя продукция.
АО «Алтайэнергосбыт»
Новогодняя продукция.
Новогодняя продукция.
АО «Алтайэнергосбыт»
Новогодняя продукция.
Новогодняя продукция.
АО «Алтайэнергосбыт»
Новогодняя продукция.
Новогодняя продукция.
АО «Алтайэнергосбыт»

Подробности уточняйте у специалистов компании в клиентских офисах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также по телефонам:

  • В Алтайском крае +7 (3852) 560−660
  • В Республике Алтай +7 (38822) 20−570

Организатор акции: АО «Алтайэнергосбыт». Акция действует до 31.12.2019 года

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