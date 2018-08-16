«Алтайэнергосбыт» продолжил практику привлечения предприятий ЖКХ к уголовной ответственности

Акционерное общество «Алтайэнергосбыт» направило 10 заявлений в правоохранительные органы с целью привлечения должностных лиц предприятий ЖКХ к уголовной ответственности. Поводом к применению столь жёстких мер послужил высокий уровень дебиторской задолженности ряда предприятий ЖКХ. На 1 июля 2018 года общая задолженность ЖКХ-сектора перед АО «Алтайэнергосбыт» превысила 440,7 млн руб, что составляет более 5 периодов неоплаты.

Сергей Петров,

заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»:

— У нас есть основания полагать, что отдельными руководителями предприятий ЖКХ в Алтайском крае и Республике Алтай реализуются мошеннические схемы ухода от оплаты за электроэнергию. Компанией были направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы для проведения проверок в отношении ряда предприятий. Хотелось бы напомнить о том, что российское законодательство предусматривает в этом случае уголовную ответственность.

Согласно УК РФ, противоправные деяния руководителей организаций — должников могут классифицироваться статьями 159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 165 «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Практика привлечения по данным статьям имеет системный характер по всей стране, и Алтайский край не является исключением.

Так, весной 2018 года СМИ писали о привлечении к уголовной ответственности по заявлению ряда ресурсоснабжающих предприятий Алтайского края экс-руководителя управляющей компании ООО «Южком», бывшего депутата Барнаульской гордумы Александра Черданцева. Он был признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершённые группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Суд вынес наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.