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«Алтайэнергосбыт»: простые способы оплаты счетов за свет

Народная мудрость гласит: сделал дело – гуляй смело. «Алтайэнергосбыт» рекомендует не откладывать оплату счетов в долгий ящик, чтобы не попасть в число должников.

Баннер.
Баннер.
Фото: Алтайэнергосбыт.

Оплатить электроэнергию можно за пару кликов с помощью сервисов энергокомпании.

«Оплатить квитанцию онлайн»

Для оплаты зайдите на сайт «Алтайэнергосбыт» и в правом нижнем углу выберите оранжевую кнопку с названием сервиса.

После этого введите номер лицевого счёта, сумму к оплате, электронную почту (чтобы получить на неё чек об оплате) и следуйте подсказкам.

Личный кабинет клиента

Он доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое бесплатно можно скачать в магазине приложений на смартфоне.

На данный момент время работы личного кабинета с 10:00 до 03:00 по местному времени.

«Алтайэнергосбыт» напоминает, что в соответствии с законодательством оплачивать потреблённый ресурс следует до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Так, счета за май необходимо оплатить не позднее 10 июня.

Со всеми доступными способами оплаты электроэнергии можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Населению» / «Оплата электроэнергии»

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