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«Алтайэнергосбыт» разыграл более 500 призов среди добросовестных клиентов

АО «Алтайэнергосбыт» подвело итоги ежегодной акции «Меняем долги на призы», разыграв 509 призов среди своих добросовестных клиентов — физических лиц. Чтобы принять участие в акции, абонентам нужно было окончить 2018 год без долгов за электроэнергию (включая пеню), а также внести авансовый платёж за декабрь 2018 г. до 31.12.2018 г.

АО «Алтайэнергосбыт» подвело итоги ежегодной акции «Меняем долги на призы»
АО «Алтайэнергосбыт» подвело итоги ежегодной акции «Меняем долги на призы»
Фото: АО «Алтайэнергосбыт»

Розыгрыш проводился 28 февраля 2019 года в Центре Энергосбережения АО «Алтайэнергосбыт» в присутствии представителей общественности и СМИ. Среди призов предметы бытовой техники (утюги, электрочайники, мультиварки), а также наборы светодиодных ламп и дисконтные карты со скидкой 20% на электротехническую продукцию, реализуемую компанией в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

До 06 марта лицевые счета победителей, с указанием призов, будут размещены на сайте АО «Алтайэнергосбыт» (altaiensb.com, раздел «Население» / акция «Меняем долги на призы»).

Выдача призов будет осуществляться в офисах АО «Алтайэнергосбыт», обслуживающих абонентов-победителей акции, до 30.03.2019 г.

Сергей Петров,
заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»:

Пятая, юбилейная акция «Меняем долги на призы» стала самой массовой. В ней приняло участие рекордное число наших абонентов, всего более 150,5 тысяч. Мы расцениваем это как подтверждение того, что клиенты по достоинству оценили наше предложение завершить год без долгов.

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