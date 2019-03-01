«Алтайэнергосбыт» разыграл более 500 призов среди добросовестных клиентов

АО «Алтайэнергосбыт» подвело итоги ежегодной акции «Меняем долги на призы», разыграв 509 призов среди своих добросовестных клиентов — физических лиц. Чтобы принять участие в акции, абонентам нужно было окончить 2018 год без долгов за электроэнергию (включая пеню), а также внести авансовый платёж за декабрь 2018 г. до 31.12.2018 г.

Розыгрыш проводился 28 февраля 2019 года в Центре Энергосбережения АО «Алтайэнергосбыт» в присутствии представителей общественности и СМИ. Среди призов предметы бытовой техники (утюги, электрочайники, мультиварки), а также наборы светодиодных ламп и дисконтные карты со скидкой 20% на электротехническую продукцию, реализуемую компанией в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

До 06 марта лицевые счета победителей, с указанием призов, будут размещены на сайте АО «Алтайэнергосбыт» (altaiensb.com, раздел «Население» / акция «Меняем долги на призы»).

Выдача призов будет осуществляться в офисах АО «Алтайэнергосбыт», обслуживающих абонентов-победителей акции, до 30.03.2019 г.

Сергей Петров,

заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»: