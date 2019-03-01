«Алтайэнергосбыт» разыграл более 500 призов среди добросовестных клиентов

Розыгрыш проводился 28 февраля 2019 года в Центре Энергосбережения АО «Алтайэнергосбыт» в присутствии представителей общественности и СМИ. Среди призов предметы бытовой техники (утюги, электрочайники, мультиварки), а также наборы светодиодных ламп и дисконтные карты со скидкой 20% на электротехническую продукцию, реализуемую компанией в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.
До 06 марта лицевые счета победителей, с указанием призов, будут размещены на сайте АО «Алтайэнергосбыт» (altaiensb.com, раздел «Население» / акция «Меняем долги на призы»).
Выдача призов будет осуществляться в офисах АО «Алтайэнергосбыт», обслуживающих абонентов-победителей акции,
Сергей Петров,
заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»:
Пятая, юбилейная акция «Меняем долги на призы» стала самой массовой. В ней приняло участие рекордное число наших абонентов, всего более 150,5 тысяч. Мы расцениваем это как подтверждение того, что клиенты по достоинству оценили наше предложение завершить год без долгов.