«Алтайэнергосбыт»: способы для передачи показаний счётчика на любой вкус

Надёжные помощники от «Алтайэнергосбыт» помогут передать показания приборов учёта, где бы вы не находились.

Просто выберите свой удобный способ:

в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» на сайте https://lkfl.altaiensb.ru/;

в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений на вашем смартфоне;

в круглосуточном сервисе по передаче показаний на сайте «Алтайэнергосбыт» — altaiensb.ru/meter_reading;

письмом на электронный адрес energo@altaiensb.ru в формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счётчика>;

с помощью голосового помощника по телефону контакт-центра в Алтайском крае 8 (3852) 560-660 (скажите «Передача показаний» и следуйте подсказкам);

SMS-сообщением на номер 8 903 767 22 04 в формате: <ЛС абонента><Пробел> <Показания счётчика> (стоимость SMS-сообщения — согласно тарифному плану абонента!).

Показания счётчика рекомендуется передавать не позднее 25 числа. Если этого не делать, счёт на оплату будет формироваться «по среднему»/«по нормативу».

Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.

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