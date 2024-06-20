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«Алтайэнергосбыт»: способы для передачи показаний счётчика на любой вкус

«Алтайэнергосбыт» предлагает в сезон отпусков воспользоваться дистанционными способами передачи показаний счётчиков.

«Алтайэнергосбыт» предлагает воспользоваться дистанционными способами передачи показаний счётчиков.
«Алтайэнергосбыт» предлагает воспользоваться дистанционными способами передачи показаний счётчиков.
Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

Надёжные помощники от «Алтайэнергосбыт» помогут передать показания приборов учёта, где бы вы не находились.

Просто выберите свой удобный способ:

  • в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» на сайте https://lkfl.altaiensb.ru/;
  • в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений на вашем смартфоне;
  • в круглосуточном сервисе по передаче показаний на сайте «Алтайэнергосбыт» — altaiensb.ru/meter_reading;
  • письмом на электронный адрес energo@altaiensb.ru в формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счётчика>;
  • с помощью голосового помощника по телефону контакт-центра в Алтайском крае 8 (3852) 560-660 (скажите «Передача показаний» и следуйте подсказкам);
  • SMS-сообщением на номер 8 903 767 22 04 в формате: <ЛС абонента><Пробел> <Показания счётчика> (стоимость SMS-сообщения — согласно тарифному плану абонента!).

Показания счётчика рекомендуется передавать не позднее 25 числа. Если этого не делать, счёт на оплату будет формироваться «по среднему»/«по нормативу».

Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.

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