«Алтайфест 2019»: от «А» до «Я»

«Алтайфест» — один из самых ярких и масштабных гастрономических фестивалей лета. В очередной раз он проходил в селе Новотырышкино, в туристко-развлекательном комплексе «Сибирское подворье». Сюда приехали десятки тысяч людей с городов и районов Сибири, Москвы и ближнего зарубежья. Свою продукцию представили более 50 предприятий и компаний.

«Барнаульский пищевик» — организовал и провел на «Алтайфесте» самую масштабную поляну «#Прогриль», где кушали, отдыхали и развлекались тысячи гостей фестиваля.

Гастрономический фестиваль «Алтайфест 2019» в селе Новотырышкино. Компания «Барнаульский пищевик».

Власть — по традиции фестиваль посетили представили исполнительной и законодательной власти края. Они открыли «Алтайфест 2019», а так же попробовали продукцию компании «Барнаульский пищевик» и были в восторге!

Гастрономический фестиваль «Алтайфест 2019» в селе Новотырышкино. Компания «Барнаульский пищевик».

Еда

Чего, чего, а с едой на «Атлтайфесте» все было на высшем уровне. Ведь только компания «Барнаульский пищевик» привезла сюда своей мясной продукции — 1978 кг!!! Это бестселлеры: шашлык из свинины, индейки и новинки — колбаски серии «#Прогриль», а так же множество закусок.

Конкурсы

На поляне «Барнаульского пищевика» конкурсы шли в режиме нон-стоп более 7 часов: для взрослых и детей, веселые и информативные. Никто не ушел без подарков и отличного настроения.

Приветы

Для гостей поляны «#Прогриль» работала специальная телестудия, где пользуясь случаем можно было передать привет родному городу и своим близким. Барнаул, Бийск, Белокуриха, Москва и даже Казахстан дождались своих приветов!!!

Шашлык

Тысячи порций вкусного шашлыка разошлись на ура. Ведь мясо «Барнаульского пищевика» самого высокого качества, а шашлычники супер- профессионалы!

Яркий фейерверк

По традиции «Алтайфест 2019» завершился концертной программой и ярким незабываемым фейерверком.

Более подробный фото и видеоотчет о фестивале в смотрите в социальных группах «Мясная лавка» компании «Барнаульский пищевик».